Seminário internacional debate soluções para o impacto ambiental do turismo e da patrimonialização

As políticas públicas que garantem a preservação dos patrimônios naturais brasileiros têm sido obrigadas a se moldar, cada vez mais, às dinâmicas da sociedade e ao avanço do turismo. O número crescente de visitantes e os abusos no processo de patrimonialização - nome dado ao movimento de transformação de ambientes naturais em patrimônios da humanidade - dificultam, em muitos casos, a conservação dos espaços.

Com o intuito de refletir sobre estratégias de conservação inovadoras que superem esses desafios e supram as demandas da sociedade, o Grupo de Pesquisa Políticas Públicas, Territorialidades e Sociedade do IEA-USP realizará o seminário internacional Políticas Públicas, Patrimonialização, Turismo e Sociedade. O evento acontecerá em 29 e 30 de novembro, a partir das 14h no primeiro dia e até 12h45 no segundo, na sede do Instituto. Para participar presencialmente, é necessário se inscrever com antecedência. Haverá também uma transmissão ao vivo pelo site do IEA, para a qual não é preciso se inscrever.

Segundo os organizadores do encontro, as discussões propostas integram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) determinados pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015. Eles acreditam que a articulação entre políticas públicas, patrimonialização, turismo e sociedade é "vital para a preservação patrimonial sustentável".

O seminário terá como foco os processos territoriais decorrentes de práticas sociais voltadas para os espaços de conservação. "Torna-se, portanto, uma ocasião para discutir alguns tópicos como o papel das políticas públicas e da sociedade na correção dos desequilíbrios advindos dos processos de patrimonialização e turismo", ressaltam os organizadores. Ao mesmo tempo, o encontro pretende demonstrar a importância de desenvolver uma abordagem multiescalar e multisetorial que possa articular e integrar atores e instituições envolvidos nestas temáticas.

Entre os principais temas que serão abordados estão a apropriação do patrimônio natural e seu papel nos modelos de políticas de turismo, a fragmentação urbana e a conservação de patrimônios, políticas públicas de turismo no Brasil e estratégias de conservação do patrimônio histórico edificado em terra.

Foto: Raquel Mendes Silva/Wikipedia

Seminário Internacional Políticas Públicas, Patrimonialização, Turismo e Sociedade

29 e 30 de novembro, das 14h do dia 29 às 12h45 do dia 30

Sala Alfredo Bosi, Rua Praça do Relógio, 109, Cidade Universitária, São Paulo

Evento gratuito, com transmissão ao vivo pela internet

Para acompanhar presencialmente, é necessário se inscrever

Mais informações: Cláudia R. Pereira (clauregi@usp.br); telefone (11) 3091-1686

por Victor Matioli