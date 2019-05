Ministro da Defesa: Venezuela vive uma segunda guerra por sua independência

O ministro da Defesa da Venezuela, comentou as recentes tensões do seu país com os EUA e comparou a atual situação com uma guerra pela independência.

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, afirmou que seu país está novamente enfrentando uma batalha por sua liberdade e que dois modelos estão em disputa, um promovido pelos Estados Unidos e o da Revolução Bolivariana.

"Estamos travando uma segunda guerra pela independência com outros atores (...) é o monismo (referindo-se à doutrina de Monroe) versus o bolivarianismo que está em jogo", disse ele durante uma mobilização acompanhada por soldados no estado de Guárico (centro), transmitido pelo canal estatal Venezolana de Televisión e chamado de "Marcha pela Lealdade".Padrino López pediu que as forças militares de seu país estivessem preparadas para defender a paz e a soberania da Venezuela.



http://www.patrialatina.com.br/ministro-da-defesa-venezuela-vive-uma-segunda-guerra-por-sua-independencia/