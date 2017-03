Novo Banco é para entregar a fundo abutre

A Comissão Europeia mantém a pressão sobre as autoridades nacionais para que o Novo Banco seja vendido, concluindo o processo de negociação em curso com o fundo abutre Lone Star.

A comissária europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager, reafirmou hoje que o Governo deve cumprir o compromisso de venda do Novo Banco, questionada pela jornalista Susana Frexes em conferência de imprensa.

Confrontada com uma hipotética possibilidade de o processo resultar numa situação diferente da acordada, ou seja, a venda integral do capital do Novo Banco, Vestager afirmou que o que interessa para Bruxelas é que «o resultado final seja uma entidade viável e que a concorrência não seja afectada, já que foram concedidas ajudas de Estado».

A questão surge depois de Marques Mendes, no seu comentário dominical na SIC, ter afirmado que Bruxelas está a bloquear uma solução em que 25% do capital do Novo Banco se mantenha nas mãos do Fundo de Resolução. O comentador diz que a Comissão Europeia exige mais despedimentos e encerramentos de balcões caso o Estado mantenha parte do capital. Em alternativa, a hipótese seria que ficasse sem direitos de voto ou impedido de intervir na gestão do banco.

«Se alguém quer fazer algo, talvez favorecendo uma parte, então é preciso equilibrar isso assumindo compromissos noutra área», afirmou a comissária.

