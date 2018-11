buyin.pt faz parceria com organização do governo chinês



A fim de captar o período histórico de oportunidades de implementação das principais estratégias nacionais chinesas, como a construção do “Belt and Road”, a construção da zona piloto de livre comércio “TJFTZ - China (Tianjin) Pilot Free Trade Zone”, e, a par, implementar os resultados das negociações existentes por ocasião da conferência “Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa” ocorrida Lisboa em 2018, a BUYIN.PT - Comércio Electrónico S.A., sociedade que gere o e-marketplace das empresas exportadoras portuguesas BuyinPortugal.pt, assinou neste mês, de forma pioneira, uma parceria com a Tianjin Dongjiang Import Commodity Direct Service Co., Ltd., sediada em Tianjin, uma organização do Governo da República Popular da China.



A TJFTZ, que fornece serviços como facilitação do comércio e estabelecimento de empresas na China, tem cooperado com diversos países europeus e asiáticos na construção de centros de compras no exterior sendo que, neste momento, já se encontra em funcionamento um centro de produtos importados em Tianjin, o qual facilitará a entrada no mercado interno chinês, através de canais online e offline, das empresas portuguesas inscritas na BuyinPortugal.pt.

O objetivo é ajudar as empresas, portuguesas e dos países de língua portuguesa, a vender na China Continental, facilmente, com rapidez e segurança.



Ao abrigo do referido protocolo de colaboração, a BUYIN.PT procedeu já à primeira apresentação em Portugal da iniciativa, a qual teve lugar no passado dia 14 de novembro no “Portugal Exportador” em Lisboa, e nos dias 28 e 29 de novembro vai ser apresentado em Fortaleza – Ceará na “XIII Feira Internacional de Logística – ExpoLog”, estando previstas outras apresentações em Portugal e no Brasil, em colaboração com alguns dos nossos parceiros – MSD (SONAE), Bureau Veritas, Chronopost, SIMAB, MatchPlace.



A China (Tianjin) Pilot Free Trade Zone (TJFTZ) é uma zona de livre comércio regional do norte da China, altamente desenvolvida e que possui facilidades de investimento, indústrias e serviços financeiros de alta qualidade, ambiente legal e regulamentações eficientes e eficazes, os quais são exemplo de liderança no desenvolvimento coordenado da região de Beijing-Tianjin-Hebei e na transformação e modernização económica da China.



O TJFTZ cobre uma área total de 119,9 km2, e divide-se em três áreas, a de Tianjin Port Dongjiang, a do Aeroporto de Tianjin e a CBD de Binhai.



A Tianjin Port Dongjiang Area é a principal zona funcional do centro internacional de transporte e logística no norte da China, cobrindo uma área de 30 km2 (incluindo a Zona Portuária de Livre Comércio de 10km2).



Esta parceria pretende aproveitar as oportunidades da aposta na importação de bens que o governo chinês tem feito, a visita do presidente Xi Jinping em dezembro, em visita de Estado a Portugal e a celebração dos 40 anos do restabelecimento das relações diplomáticas luso-chinesas.



A BUYIN.PT tem uma parceria estratégica com a Macau Importers and Exporters Association (MIEA) e é associada da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC).



Para mais informações, estão disponíveis no site www.ExportarChina.pt