Saif, filho de Kaddafi candidato a presidente da Líbia

Saif Islam al-Gaddafi confirmou rumores de que ele retornará à política anunciando sua candidatura à presidência da Líbia, prometendo reformas de grande alcance "no interesse do povo líbio".

O filho do depole da Líbia, Muammar Gaddafi, anunciou que irá candidatar-se a presidente no final deste ano. Saif al-Islam al-Gaddafi fez o anúncio através de seu advogado em Tunis na segunda-feira, de acordo com al-Araby al-Jadeed . Gaddafi Jr. será candidato à Frente Popular para a Libertação da Líbia, um partido político formado em dezembro de 2016 prometeu unir ativistas da Líbia para "libertar o país do controle de organizações terroristas".

Saif é procurado pelo Tribunal Penal Internacional (ICC) após a brutal repressão de Gaddafi na sequência de protestos anti-governamentais populares em 2011. Uma revolta armada levou ao derrube do regime, com Saif e seu pai fugindo para o sul. Muammar Gaddafi foi capturado por combatentes anti-governamentais e brutalmente morto.

Saif foi detido por uma milícia líbia, mas teria sido libertado seis anos depois. Fontes, que pediram anonimidade, disseram que desde então Saif vive em Zintan, no noroeste da Líbia. Ele regularmente conhece os apoiantes e os membros do partido em segredo em uma de suas propriedades nos arredores da cidade. Gaddafi também possui uma extensa rede de contatos em países influentes, afirma a fonte.

O diretor do programa de reforma política de Saif al-Islam, Ayman Boras, afirmou durante uma conferência de imprensa em Túnis que, apesar do passado sangrento de Saif, suas reformas planejadas irão atrair muitos líbios. Ele disse que está bem ciente das dificuldades enfrentadas pela Líbia, mas confia em que as pessoas irão prestar seu apoio à campanha de Saif.

Boras disse a Al-Araby al-Jadeed que Saif está "sob a proteção dos líbios" e anunciará detalhes sobre sua campanha eleitoral em breve. Ele assegurou que Gaddafi junior não é um "militar" e, ao contrário de seu pai, rejeita o uso da violência na política com uma visão "moderna" e "aberta" para o futuro da Líbia. O ativista de direitos humanos Khaled Guel disse a Al-Araby al-Jadeed que, apesar de ser procurado pelo TPI, o governo oriental em Tobruk - que tem conexões com alguns elementos do antigo regime - concede amnistia Saif ."A situação humanitária está se deteriorando e o caminho a seguir não está claro.

Ele acrescentou que a única maneira pela qual a Líbia pode superar o impasse atual é superar as divisões políticas.

O paradeiro de Saif al-Islam tem sido incerto desde que ele foi libertado por milicianos que o mantiveram refém por seis anos até julho de 2016. Saif al-Islam chegou à proeminência na política líbia alguns 16 anos atrás. Ele foi visto inicialmente como um reformador e falou sobre a modernização do país e a abertura da economia controlada pelo Estado.

Até certo ponto, ele também destacou algumas das graves violações dos direitos humanos perpetradas pelo regime de seu pai, e logo foi apontado como o herdeiro em espera.Isso mudou quando ele tomou o lado de seu pai após o início da revolução de 2011. Ele logo perdeu qualquer apoio popular que ele teve quando uma brutal repressão foi lançada sobre as pessoas pelo regime.

