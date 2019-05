Qatar: Especialização e crescimento profissional

O Qatar é um dos países mais procurados quando o assunto é especialização e crescimento profissional

Gabriel Paulino, morador de Barueri, São Paulo, e Natália Andrea, residente em Balneário Camboriú, Santa Catarina, conseguiram os tão sonhados empregos no exterior.

Ambos vão trabalhar no Qatar, Oriente Médio. Após 20 anos de experiência no ramo de restaurantes, ela será Assistant Sous Chef, com o salário de U$ 1.400 equivalente a R$ 5.362,00 mensais e ele, sem nenhuma experiência na área, foi contratado como garçom por um hotel 5 estrelas para receber, ao mês, QAR 1455,00, ou seja, R$ 1.527,00.

As duas oportunidades de trabalho, totalmente agenciadas pela empresa MTV Intercâmbios, dirigida pelo headhunter Marcelo Toledo, incluem salários livres de impostos, moradia e viagem aérea grátis.

"É mais fácil conseguir emprego no exterior do que aqui no Brasil. São muitos benefícios que realmente valem a pena. A empresa pagará acomodação, transporte, plano de saúde, alimentação e passagens aéreas de férias, ou seja, vale muito a pena", explica Gabriel. Ele, que é professor de inglês, fluente na língua, já buscava essa oportunidade no exterior há mais de 10 anos, sem obter sucesso. "Pesquisei na internet e a única agência responsável por este tipo de agenciamento que encontrei foi a MTV Intercâmbios. Analisei o seu site, entrei em contato com Marcelo e vi que empresa é idônea, com 21 anos de mercado, proporcionando oportunidades de trabalho e de realização de sonhos a mais de 7 mil pessoas a preços justos", esclarece.

Natália conheceu a agência através de um conhecido que viajou para os Emirados Árabes e a recomendou. "Particularmente, sempre tive muito interesse na culinária árabe e da região e me pareceu uma excelente oportunidade de tentar me profissionalizar internacionalmente", elucida. "Minha meta é obter uma estrela Michelin no meu CV, que na culinária é o maior prêmio e/ou reconhecimento como profissional. Pretendo crescer da posição que fui contratada para chef dentro de um hotel 5 estrelas, preferencialmente em Dubai. Conquistar o mundo com a minha culinária!", assegura.

Uma pesquisa realizada em 2015 pelo Fórum econômico Mundial constatou que o Qatar é o país com o maior e mais eficiente nível de organização do planeta, possuindo a maior renda per capita mundial anual com U$ 98.328. O próspero e moderno país cresce em todas as áreas e, como possui uma pequena população de trabalhadores, tem necessidade de empregar diferentes tipos de profissionais de outras regiões do mundo, principalmente diante da proximidade da Copa do Mundo de 2022. O Qatar deseja se transformar em um centro de esportes para a região do Oriente Médio e Norte da África e seu governo já está trabalhando na candidatura para as Olimpíadas de 2024.

Segundo Marcelo Toledo, em mais de duas décadas, ele já intermediou a contratação de 7.700 clientes de todo o Brasil, que obtiveram, através de sua expertise e contatos empresariais em mais de 15 países, a possibilidade de trabalhar legalmente, e, ao mesmo tempo, realizar cursos de graduação e técnicos, além do aprendizado de uma segunda língua, uma verdadeira e completa imersão cultural. "Dentre os países com os quais a minha empresa mantém parceria estão: Ilhas Maldivas , Canadá, Iraque, Kuwait, Qatar, China, Egito, Estados Unidos e ainda os Emirados Árabes.

Para ter acesso a uma das vagas oferecidas no exterior e intermediadas pela MTV Intercâmbios é preciso passar por uma avaliação de currículo e posterior entrevista com Marcelo. "O nosso trabalho é sério e seletivo. Por isso, 90% dos currículos que recebemos não aprovamos.

Devido ao sucesso da empresa, que tem sede em Jundiaí (SP), a MTV Intercâmbios abriu franquias em Salvador (BA), Lorena (SP), Balneário Camboriú (SC), Londrina (PR) e está com inscrições abertas para franqueados em todo o Brasil e exterior.

Currículos devem ser enviados pelo site www.dubai10.com.br e informações sobre franquias pelo What's App 11 9 5047 2557.