Trump diz que o líder norte-coreano pode enfrentar o mesmo destino que Gaddafi

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou o líder norte-coreano Kim Jong-un com o mesmo destino que Muammar Gaddafi, da Líbia, se Pyongyang não abandonar seu programa de armas nucleares.

Trump fez a ameaça quando foi questionado sobre a recente sugestão do conselheiro de segurança nacional dos EUA, John Bolton, de que o "modelo líbio" seja um modelo para lidar com a Coréia do Norte em uma cúpula entre Trump e Kim. .O modelo ao qual Bolton estava se referindo era o acordo de Gaddafi em dezembro de 2003 para entregar o programa de armas nucleares da Líbia, que incluía a permissão de que as centrífugas de urânio fossem enviadas para os EUA.Mas Trump pareceu ignorar esse acordo e interpretou o "modelo líbio" como a intervenção da NATO em 2011 na Líbia em apoio a uma revolta, que levou ao assassinato de Gaddafi nas mãos de rebeldes apoiados pelo Ocidente em Trípoli."O modelo, se você olhar para aquele modelo com Gaddafi, isso seria uma total decimação. Nós fomos lá para derrotá-lo. Agora esse modelo aconteceria se não fizermos um acordo, muito provavelmente. Mas se fizermos um acordo, acho que Kim Jong-un ficará muito, muito feliz ", disse Trump durante uma reunião no Salão Oval com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg.Na terça-feira, a Coreia do Norte ameaçou cancelar a cúpula entre seu líder e Trump, culpando as demandas dos EUA por "abandono nuclear unilateral".Washington "terá que empreender deliberações cuidadosas sobre o destino da planejada cúpula norte-coréia-norte-americana à luz desse tumulto militar provocativo", disse a agência oficial de notícias KCNA.Trump também disse que está "disposto a fazer muito" para oferecer ao líder norte-coreano "proteções" se Kim concordar em entregar suas armas nucleares."Ele vai receber proteções que são muito fortes", disse Trump. "A melhor coisa que ele pode fazer é fazer um acordo."Ele disse que os preparativos para a cúpula estão avançando "como se nada tivesse acontecido"

"Nosso pessoal está literalmente lidando com eles agora em termos de acordos, de modo que é muito diferente do que você lê, mas muitas vezes o que você lê, se não é uma notícia falsa, é verdade", disse ele.Não há planos para reduzir os treinos dos EUA e da Coreia do Sul: Pentágono

Enquanto isso, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse na quinta-feira que não está desistindo dos exercícios militares conjuntos sul-coreanos que foram condenados por Pyongyang.

Não se falou em reduzir nada. Não se falou em mudar nosso escopo", disse Dana White, porta-voz do Pentágono.Os exercícios "são de natureza defensiva e o escopo não mudou ... Trata-se de salvaguardar a aliança", acrescentou.

A Coreia do Norte ameaçou cancelar as negociações com a Coréia do Sul, a menos que as questões que levem à suspensão de uma reunião de alto nível esta semana sejam resolvidas."A menos que a situação séria, que levou à suspensão das negociações de alto nível entre o norte e o sul, seja resolvida, nunca será fácil sentar-se cara a cara novamente com o atual regime da Coreia do Sul", disse o comunicado sem mais detalhes.

A Coréia do Norte chamou os exercícios militares conjuntos "Max Thunder" entre os EUA e o Sul de um "desafio indisfarçado" e de uma "provocação militar deliberada" contra os aparentes avanços em direção à paz.As manobras dos EUA e da Coréia do Sul começaram em 11 de maio e envolvem cerca de 100 aeronaves dos dois países, incluindo caças furtivos F-22

http://www.iranews.com.br/trump-diz-que-o-lider-norte-coreano-pode-enfrentar-o-mesmo-destino-que-gaddafi/