Israel Não Cumpre Acordos: O Pior Problema

Sociólogo palestino Bader Araj, da Universidade Birzeit na Cisjordânia, fala dos Territórios Ocupados da Palestina e das perspectivas de acordo de paz diante da nova administração de Trump

Edu Montesanti: Qual sua avaliação do encontro entre o presidente Donald Trump e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em 15 de fevereiro? "Eu estou olhando para dois estado e um estado" formulações, Mr.Trump disse durante uma conferência de imprensa da Casa Branca com Netanyahu. "Estou considerando a criação de dois Estados, e de um Estado. Eu apreciaria a solução que as duas partes apreciem. Estou muito feliz com a que ambas as partes apreciam. Posso conviver com qualquer uma". Muitos dizem que o presidente Trump "assassinou" a solução de dois Estados nesse discurso... Sua opinião, por favor, Professor Bader Araj.

Bader Araj: A declaração de Trump é um primeiro passo oficial para mudar a postura norte-americana em relação à solução de dois Estados, a qual foi declarada e enfatizada por três presidentes anteriores dos Estados Unidos: [Bill] Clinton, [George W.] Bush e [Barack] Obama.

Isso também mostra que Trump está aceitando as tentativas de Netanyahu, de evitar a solução de dois Estados, e impondo a solução de um Estado.

Por que Israel e os palestinos não podem decidir sozinhos a questão? Por que os palestinos precisam de uma terceira parte para obter um acordo?

Nosso principal problema é que nosso inimigo, o Estado de Israel, não se compromete com os acordos que eles fazem e assinam conosco, devido ao fato de que eles são a parte mais forte no conflito. Portanto, precisamos de terceiros para pressionar os israelenses a implementar tais acordos.

No entanto, a questão a este respeito não é se precisamos de uma terceira parte para facilitar as negociações e monitorar a implantação de acordos, mas a que terceiros devemos recorrer: a ONU ou os Estados Unidos? A Organização para a Libertação da Palestina, durante o processo de Oslo, recorreu aos norte-americanos e, como vimos na posição de Trump mencionada na pergunta anterior, os Estados Unidos são tendenciosos e não podem ser confiáveis ​​como terceira parte.

A aprovação da Resolução 2334 do Conselho de Segurança das Nações Unidas votou, em 23 de dezembro do ano passado condenando os assentamentos israelenses como flagrante violação do direito internacional e grande impedimento para a obtenção de uma solução de dois Estados, acaba não mudando nada na prática, no que diz respeito aos assentamentos e os ataques militares israelenses. Os Estados membros da ONU "concordam em aceitar e executar as decisões do Conselho de Segurança" de acordo com a Carta das Nações Unidas. Os direitos humanos e a comunidade internacional também condenam os assentamentos israelenses e os ataques militares contra os palestinos.

Como o jornalista palestino Daoud Kuttab obsrvou no artigo publicado em Al-Jazeera em 17 de fevereiro, U.S. and Israel join forces to bury Palestinian statehood: "Desde a ocupação de 1967, o Conselho de Segurança das Nações Unidas repetidamente expressa a ilegalidade da ocupação, como no preâmbulo da Resolução 242" enfatizando a inadmissibilidade da aquisição de território por guerra".

Afinal, por que nada muda ano a ano, massacre após massacre contra os palestinos?

A principal razão por trás disso é o desequilíbrio de poder entre israelenses e palestinos e o apoio incondicional norte-americano a Israel na ONU e no Conselho de Segurança, que tornam tais instituições incapazes de forçar Israel a cumprir as resoluções internacionais.

Como é a vida em Gaza e na Cisjordânia?

É difícil politica, econômica e socialmente. Em Gaza, os palestinos sofrem um cerco imposto por Israel desde 2006, que afeta todos os aspectos da vida que, além de quatro guerras e ataques a Gaza, tem levado a uma enorme destruição.

O mesmo se aplica à Cisjordânia, mas em menor grau. A confiscação de terras palestinas, a construção do acordo de separação que atinge 12% da Cisjordânia do resto da região, além do controle às fronteiras, à água, aos pontos de verificação, etc. Tudo isso faz com que a ocupação israelense afete, literalmente, todos os aspectos da vida diária dos palestinos.

Como resultado, a taxa de desemprego é de cerca de 26 por cento na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, um quarto das famílias palestinas vivem abaixo da linha da pobreza, etc.

O professor Avi Shlaim observou semanas atrás, também em Al-Jazeera: "Os palestinos são prejudicados por uma liderança fraca e pela rivalidade interna entre Fatah e Hamas". Sua opinião sobre a política interna entre os palestinos, por favor, Professor Araj.

Os palestinos sofrem em todos os aspectos da vida por causa da liderança. Isso ocorreu durante a reavaliação de 1936-1939 contra o colonialismo britânico, quando o líder Haj Ameen Hoseini acreditou nas promessas britânicas para deter a revolução e alcançar a independência nacional, gradualmente.

Um erro semelhante cometido pela liderança palestina ocorreu durante o acordo de Oslo em 1993: deter a Primeira Intifada (1987-1993) e deixar as questões finais para serem negociadas no futuro. Estamos agora há 24 anos desse acordo, e todos nós sabemos como as coisas acabaram.

Outro grande problema que enfrentam os palestinos são os frágeis compromissos democráticos de sua liderança. Isto levou à divisão interna e ao conflito entre Hamas e Fatah devido ao desrespeito ao resultado das eleições em 2006. Também isto leva à falta de democracia na Faixa de Gaza, onde o Hamas está controlando, ou na Cisjordânia, onde o Fatah tem o controle .

As instituições de tomada de decisão em ambas as regiões sofrem com a falta de democracia. Em suma, os palestinos precisam muito da transição democrática e da reforma, que é a melhor maneira de ter uma liderança eleita e que preste contas a fim de ser capaz de liderar a luta nacional, e o processo de construção do Estado nacional.

O que podemos esperar dos líderes árabes a partir de agora, para obter uma solução à Questão Palestina?

À luz das consequências dos levantes árabes, que começaram em dezembro de 2010 na Tunisia e levaram a guerras civis em vários países árabes, as expectativas dos palestinos em relação aos líderes árabes e árabes são menores do que em qualquer outra etapa da história recente.

No entanto, continuo acreditando que a transição democrática ocorrerá nos países árabes, se não agora, no futuro, e que esta será a melhor forma de se obter um forte apoio árabe à luta nacional palestina.

Qual a solução para o conflito, Professor Bader Araj?

A solução de dois Estados. Prefiro a solução de um Estado democrático para todos os seus cidadãos, mas sei que é difícil de se conseguir isso devido à natureza sionista do Estado de Israel, mas que pode ser uma solução a longo prazo.

No entanto, a melhor e mais realista solução neste momento é a de dois Estados, um Estado palestino em toda a Cisjordânia e na Faixa de Gaza, com Jerusalém Oriental como capital, o que está de acordo com as resoluções internacionais que visam o conflito israelo-palestino.

Edu Montesanti

Pravda.Ru