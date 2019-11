Uruguai: Segundo turno elege neste domingo o novo presidente do país

Este domingo (24), até às 19h30, cerca de 2,6 milhões de uruguaios vão às urnas para escolher, em segundo turno, quem será o presidente do país. Resultados devem começar a ser divulgados a partir das 21h; Corte Eleitoral acredita que, por volta da meia-noite, terá a apuração completa. Os candidatos são Daniel Martínez, do partido de esquerda Frente Ampla (FA), e Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional (PN), de direita.

Mariana Greif/Reuters

Uruguaios escolherão entre volta da direita ou o quarto mandato da Frente Ampla de esquerda

Apesar de uma pequena variação de percentuais, todas coincidem em que Luis Lacalle Pou deverá vencer, com cerca de 50% dos votos. Daniel Martínez deve ficar com cerca de 44% e os votos em branco e nulos devem somar aproximadamente 6%.



As disputadas eleições no Uruguai podem modificar o cenário de um país que leva 15 anos da coalizão de esquerda Frente Ampla no poder e que, uma década e meia depois, corre o risco de perder a previsibilidade política e eleger o candidato da centro-direita Luis Lacalle Pou, que vem apostando seu discurso na "renovação".



Apesar de ter conquistado 39,2% dos votos no último 27 de outubro, sobre 28,6% de Lacalle Pou, o governista vem sofrendo um pequeno revés nas últimas pesquisas. O nacionalista conseguiu registrar 47% das intenções de voto, contra 42% do frente-amplista, de acordo com a pesquisa Equipo Consultores, divulgada na última semana, uma virada que vem preocupando o partido de esquerda.



Regras eleitorais



No Uruguai, o voto é obrigatório para todas as pessoas maiores de 18 anos cadastradas no sistema eleitoral. A votação será definida por maioria simples, ou seja, vence o candidato que obtiver mais votos.



Mais de 7 mil colégios eleitorais em todo o país receberão os votantes, que terão de escolher apenas uma entre as duas cédulas disponíveis - uma de cada candidato -, colocar em um envelope e depositar na urna.



As cédulas contêm o nome do candidato, a fotografia e a data da eleição.

Com agências Poder 360 e GGN

http://www.vermelho.org.br/noticia/324906-1