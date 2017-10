Grupo Fiorde conquista Prêmio Viracopos

FTA Transportes e Fiorde Logística Internacional garantem a premiação nos segmentos Despacho e Transporte Rodoviário

SÃO PAULO - O Grupo Fiorde, de São Paulo, conquistou o Prêmio Viracopos Excelência Logística 2017, promovido pela concessionária Aeroportos Brasil Viracopos com o objetivo de reconhecer e estimular a eficiência de empresas e de sua cadeia prestadora de serviços no comércio exterior. A Fiorde Logística Internacional e a FTA Transportes, empresas do grupo, ganharam a premiação de excelência logística nos segmentos Despacho e Transporte Rodoviário (cliente: Ericsson Telecomunicações Ltda.). A Fiorde Logística Internacional também foi indicada no segmento Automotivo (cliente: Voith Turbo Ltda.).

A solenidade da quinta edição do Prêmio Viracopos Excelência Logística foi realizada dia 10 de outubro, na Casa de Campo do Royal Palm Plaza, em Campinas-SP. Ao receber a premiação, o vice-presidente da Fiorde Logística Internacional e diretor-executivo da FTA Transportes, Mauro Lourenço Dias, fez questão de destacar o desempenho das equipes das empresas que possibilitou a conquista nos dois segmentos. "O Prêmio Viracopos é um dos mais importantes do País na área de logística de cargas, o que atesta ao mercado a qualidade dos serviços que oferecemos e a alta capacidade profissional dos nossos colaboradores", disse Mauro Lou renço Dias, professor de pós-graduação em Transportes e Logística no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

"O Prêmio também serve como estímulo para que as empresas do Grupo Fiorde continuem a investir na melhoria contínua de suas atividades", acrescentou o empresário, lembrando ainda que o reconhecimento do bom trabalho das empresas funciona como incentivo para que a cada dia cresçam em eficiência o setor de cargas no Aeroporto de Viracopos e toda a cadeia logística.

O Prêmio Viracopos Excelência Logística 2017 foi auditado pela RRA Auditoria e conta com o apoio do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), de Campinas, e com o patrocínio das empresas Unimed Campinas e Cisa Trading. Participaram da premiação empresas importadoras e exportadoras, além de agentes de carga, comissárias de despachos aduaneiros, transportadores rodoviários e companhias aéreas. Neste ano, disputaram o Prêmio Viracopos Excelência Logística 89 empresas importadoras que figuraram no Ranking de Eficiência Logística no período de agosto de 2016 a julho de 2017.

O vice-presidente da Fiorde Logística Internacional e da FTA Transportes, Mauro Lourenço Dias, ao lado de colaboradores, recebe o Prêmio Viracopos: "Premiação atesta qualidade dos nossos serviços"