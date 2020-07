Reino Unido pisca na China em confronto

Por Finian Cunningham

22 de julho de 2020 " Information Clearing House " - As duras medidas prometidas pelo governo britânico contra a China por supostas violações dos direitos humanos acabaram sendo um problema. Sem dúvida, uma súbita verificação da realidade da dependência da economia britânica da China teve um efeito preocupante no antagonismo imprudente de Downing Street em relação a Pequim.

O secretário de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Dominic Raab, fez um anúncio muito esperado na Câmara dos Comuns nesta semana que Londres estava suspendendo um tratado de extradição com sua ex-colônia Hong Kong em protesto contra Pequim implementando novas leis de segurança no território.

O Reino Unido segue os Estados Unidos, Canadá e Austrália, que também encerraram tratados de extradição com Hong Kong. Eles acusam Pequim de minar as liberdades políticas legadas ao território da ilha como parte de um acordo de entrega da Grã-Bretanha em 1997. A China mantém novas leis de segurança necessárias para conter a agitação apoiada pelo Ocidente na região administrativa especial, que está finalmente sob soberania chinesa.

No entanto, no final, as medidas punitivas muito elogiadas de Raab não foram longe o suficiente para mais parlamentares conservadores conservadores e outros parlamentares da oposição que estavam descontentes por o governo não ter iniciado sanções contra autoridades chinesas. Em suma, foi uma descida.

De fato, o governo de Londres parecia estar controlando uma tempestade política que havia desencadeado nos últimos dias com a China. A decisão da semana passada de afastar a empresa chinesa de tecnologia Huawei da rede britânica de telecomunicações, bem como relatos de um porta-aviões britânico sendo enviado para o Mar da China Meridional, recebeu uma resposta furiosa de Pequim, que acusou Londres de hostilidade e de iniciar uma nova Guerra Fria.

O embaixador da China na Grã-Bretanha disse ironicamente à BBC que a Grã-Bretanha estava "dançando ao som" de Washington. Pequim também prometeu revidar com medidas econômicas e diplomáticas recíprocas.

No dia em que o secretário de Relações Exteriores Raab divulgou a resposta da Grã-Bretanha à questão de Hong Kong, foi notável como ele atenuou sua antiga retórica entusiasta. Em um comunicado à Câmara dos Comuns, Raab surpreendeu alguns observadores ao dizer que a Grã-Bretanha queria um "relacionamento positivo" com a China.

Ele disse: "Há uma quantia enorme a ser conquistada para ambos os países, há muitas áreas em que podemos trabalhar de maneira produtiva e construtiva para benefício mútuo".

No mesmo dia, também, o primeiro-ministro Boris Johnson também sinalizou uma descida da atitude de cavalo alto em relação a Pequim.

Johnson disse que havia uma necessidade de "equilíbrio" no relacionamento do Reino Unido com Pequim.

"Não vou ser posicionado para me tornar um Sinophobe instintivo em todas as questões, alguém que é automaticamente anti-China", disse ele.

Johnson disse que "não abandonaria completamente nossa política de engajamento" com Pequim, acrescentando: "A China é um fator gigante da geopolítica ... Você precisa ter uma resposta calibrada e seremos duros em algumas coisas, mas também continuaremos". para se engajar. "

O que isso sugere é que as autoridades britânicas sofreram tardiamente um despertar rude de seus delírios de grandeza pós-colonial no que diz respeito às relações com a China.

No século 21, a Grã-Bretanha não é páreo para a China, econômica ou militarmente. A economia da China - a segunda maior do mundo depois dos EUA - é seis vezes a da Grã-Bretanha, enquanto a China gasta cinco vezes mais em seu orçamento militar anual.

A economia britânica depende fortemente do investimento estrangeiro direto chinês. Há muito maior investimento de capital chinês na Grã-Bretanha do que em outros países da Europa ou América do Norte. Após o revés para a Huawei, a China poderia prejudicar gravemente a economia britânica se suas empresas redirecionassem o capital para outros destinos ocidentais. A mudança foi motivada por uma perda de confiança das empresas chinesas na Grã-Bretanha.

Por exemplo, a TikTok, empresa chinesa de mídia social, supostamente está se retirando de seus planos de tornar a Grã-Bretanha sua sede global no exterior após a inversão de marcha de Londres na Huawei. Cerca de 3.000 empregos britânicos estão em risco se o TikTok cancelar seus planos.

Outro exemplo da dependência britânica da China é a dependência de universidades em estudantes chineses para obter sua renda. Um relatório recente mostra que muitas das universidades de maior prestígio da Grã-Bretanha dependem de fundos chineses para até um terço de suas mensalidades.

Tais realidades econômicas frias parecem ter dado ao governo de Johnson uma pausa para pensar em seu flerte com a postura da Guerra Fria em relação à China. É como se os ministros britânicos tivessem esquecido momentaneamente que sua nação é uma sombra de seu antigo poder imperial. Eles se juntaram vertiginosamente à política de Washington de aumentar a hostilidade em relação a Pequim, apenas para perceber que a Grã-Bretanha está longe de sua profundidade.

Daí a tentativa discernível de suavizar as "medidas punitivas" que Londres estava ameaçando contra Pequim. O cancelamento de um tratado de extradição é mais simbólico do que ter qualquer impacto prático, ao mesmo tempo que evita a imposição de sanções contra a China, indica que os ministros britânicos receberam um briefing dos mandarins de Whitehall pedindo que diminuíssem a retórica hostil ou que estivessem preparados para enfrentar repercussões econômicas de dar água na boca.

Parece significativo que o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, tenha voado para Londres poucas horas depois de Johnson e Raab expressarem reticência em seguir a rota da Guerra Fria com a China. Pompeo supostamente manteve conversações com o primeiro-ministro britânico e seu ministro das Relações Exteriores para pedir que eles adotem uma linha mais dura com a China.

Este é o dilema para a Grã-Bretanha como um vassalo de Washington. Ele está sendo pressionado a fazer a oferta de Washington para irritar Pequim, mas os britânicos sabem muito bem que não podem se dar ao luxo de incitar a ira da China. O ato de equilíbrio de Johnson entre os Estados Unidos e a China é uma das fraquezas embaraçosas.

Finian Cunningham escreveu extensivamente sobre assuntos internacionais, com artigos publicados em vários idiomas. Ele possui mestrado em Química Agrícola e trabalhou como editor científico da Royal Society of Chemistry, Cambridge, Inglaterra, antes de seguir uma carreira no jornalismo de jornais. Ele também é músico e compositor. Por quase 20 anos, ele trabalhou como editor e escritor em grandes organizações de mídia, incluindo The Mirror, Irish Times e Independent. - - " Fonte " -

Foto: By Edward H. Cree - http://www.nmm.ac.uk/collections/prints/viewPrint.cfm?ID=PAF6028, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12151617