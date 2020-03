Grupo Porto Editora apoia pequenos livreiros adiando prazos de pagamento

Numa altura em que, por todo o país, centenas de livrarias veem-se na contingência de fecharem portas no contexto do estado de emergência que o país atravessa, o Grupo Porto Editora decidiu apoiar os pequenos retalhistas permitindo-lhes adiarem o pagamento das facturas com vencimento previsto para as próximas semanas.



Na comunicação enviada aos livreiros na segunda-feira, dia 23 de Março, o Grupo Porto Editora informou que os pagamentos poderão ser efectuados até finais do mês de Junho.



Esta decisão visa aliviar a pressão sobre a tesouraria das livrarias de micro e pequena dimensão, pois serão estas as que mais rapidamente serão afectadas na sua actividade, em consequência das medidas estipuladas pelo Governo a propósito do estado de emergência.



O Grupo Porto Editora continuará particularmente atento a esta realidade, uma vez que se perspectiva um impacto particularmente negativo para o sector do livro em Portugal - um sector que atravessou uma longa década de crise da qual só em finais de 2019 e inícios de 2020 começava a dar sinais de retoma.



Por fim, e perante a necessidade imperativa de que todos fiquem em casa para conter a propagação da doença COVID-19, o Grupo Porto Editora lembra que o livro e a leitura oferecem a melhor forma de viajar sem sair de casa, como demonstra o Movimento #LerDoceLer, com grande adesão nas redes sociais.



Que esta seja uma oportunidade de estimularmos o gosto e o prazer da leitura para que, quando a normalidade for retomada, as livrarias possam abrir as suas portas a um maior número de leitores.



Texto: Paulo Rebelo Gonçalves, Porto Editora

Revisão: Flávio Gonçalves, Pravda.ru