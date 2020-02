Fiorde é uma das atrações da Intermodal 2020



SÃO PAULO - A Fiorde Logística Internacional estará presente com estande próprio de 70 m2 na 26ª edição da Intermodal South 2020, a maior e mais importante feira internacional de logística, transporte de cargas e comércio exterior, que será realizada de 17 a 19 de março, no horário das 13 às 21 horas, no pavilhão da São Paulo Expo, localizado à Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, no bairro do Jabaquara, na zona sul da cidade de São Paulo. A feira, que contará com a participação de 37 países em uma área de 29 mil metros quadr ados, ag uarda um público em torno de 38 mil pessoas.



Na Intermodal 2020, os visitantes que passarem pelo estande da Fiorde, com certeza, irão conhecer o que há de mais tecnológico e confiável em toda a cadeia de suprimentos (supply chain). De fato, mantendo sua tradição e vocação inovadora, a empresa lançará no mercado uma plataforma que permitirá visibilidade e gestão em toda a cadeia logística por meio de transações totalmente seguras entre sistemas.



Trata-se da Plataforma Sirius que conversa com o SAP, software de gestão empresarial enterprise resources planning (ERP), ou qualquer outro aplicativo RP por meio de application programming interface (APIs ) ou via eletronic data interchange (EDI), permitindo controle e gestão completa de todos os pedidos da cadeia de supply chain inbound e outbound, nacional e internacional.

Segundo o presidente da Fiorde Logística Internacional, Milton Lourenço, essa plataforma tornou ainda mais abrangente o portfólio de serviços do Grupo Fiorde, que tradicionalmente inclui a atuação nas áreas de transporte internacional de carga marítima e aérea, desembaraço aduaneiro, cargas líquidas e de projeto, door to door, Delivery Duty Paid (DDP), Delivery Duty Unpaid (DDU), assessoria e consultoria aduaneiras, projetos de draw back, laudos técnicos, embarques aéreos e marítimos, entre outros.



Com a Plataforma Sirius, no módulo internacional (SysFiorde), explicou o empresário, todas as operações são automatizadas por meio de robôs diretamente com os órgãos intervenientes, como Siscomex, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Mantra, Marinha Mercante, Secretaria da Fazenda e outros, concluindo todo o processo praticamente sem intervenção humana. Já no módulo nacional, a Plataforma permite acompanhamento on line desde o nascimento da delivery até o proof of delivery (POD), ou seja, a confirmação da entrega. "Dessa maneira, por meio de tecnologia de monitoramento dos satélites e por aplicativos específicos para celulares, é possível saber exatamente onde cada veículo está, além de monitorar cada tempo das operações de carga e descarga, portaria e pátio, inclusive nas exportaç ;õ ;es rodoviárias", acrescentou.



Segundo o engenheiro eletrônico Mauro Lourenço Dias, vice-presidente do Grupo Fiorde e diretor-executivo da FTA Transportes, com a Plataforma Sirius, todos os intervenientes da cadeia de supply chain, clientes, fornecedores e prestadores de serviços, por meio de workstations específicas, podem acompanhar suas demandas on line, além de interagir com a plataforma, como, por exemplo, aceitando um shipment ou a mudança da data de prontidão de uma carga em qualquer lugar do mundo.



NEGÓCIOS

Sobre a participação na Intermodal, o presidente Milton Lourenço lembrou que a empresa está presente na feira desde o seu início. "Trata-se de um evento em que podemos fazer grandes negócios e conhecer as tendências do mercado, além de constituir uma oportunidade rara que temos de confraternizar com aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, mas com os quais, geralmente, só conversamos por via digital", disse, ressaltando que o estande da Fiorde sempre foi um dos mais movimentados. "A feira reúne um público qualificado, formado por executivos com alto poder de decisão, o que a torna um ambiente dinâmico d e neg&oa cute;cios, constituindo também um fórum adequado para lançamento de projetos, além do debate dos problemas que preocupam todos aqueles que trabalham no setor", afirmou.



CRESCIMENTO

Para 2020, apesar dos efeitos da última crise econômica, segundo o presidente Milton Lourenço, o Grupo Fiorde projeta um crescimento de 12% e planeja investimentos na área de tecnologia de informação e atendimento ao cliente, além de ampliar a frota de veículos apropriados para transporte de alimentos, produtos farmacêuticos e correlatos.



A FTA Transportes, outra empresa do Grupo Fiorde, conta com amplo armazém localizado à Rua Landri Sales, 893, Cidade Aracília, em Guarulhos, a 30 km do Aeroporto Internacional de Cumbica. A FTA atua na área de transporte de cargas refrigeradas de alimentos e medicamentos com autorização da Anvisa, contando com moderna frota de veículos, entre caminhões-baú e porta-contêineres. Do Grupo Fiorde, também faz parte a Barter Comércio Internacional, empresa trading.



ESTRUTURA

Com 35 anos de atuação no mercado, a Fiorde conta com cerca de 350 funcionários e mantém filiais em Santos, Campinas, Jacareí, Belo Horizonte, Recife, Manaus, Rio de Janeiro e Itajaí e nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, além de agentes subcontratados nos principais portos e aeroportos do País.



Com foco na tecnologia de ponta, o Grupo Fiorde, segundo o vice-presidente Mauro Lourenço Dias, mantém equipe própria e qualificada no desenvolvimento de sistemas. Por isso, garantiu, está totalmente em dia com as mudanças e automações na área de comércio exterior, como a Declaração Única de Exportação (DUE) e a Declaração Única de Importação (DUIMP), utilizando ferramentas como Inteligência Artificial, Business Inteligence e transmissão de documentos através de EDI, além de ter implantado o SAP em todo o Grupo Fiorde. "Tudo isso permite aos nossos clientes uma solução cada vez mais automatizada e totalmente segura de informações e gestão do negócio", acrescentou o empresário.

Legendas:

Fotos: Divulgação

Milton Lourenço, presidente do Grupo Fiorde: "A Intermodal constitui o fórum ideal para o debate dos problemas do comércio exterior"

Mauro Lourenço Dias, vice-presidente: "O Grupo Fiorde está totalmente em dia com as mudanças e automações na área de comércio exterior"

FTA Transportes: empresa especializada em cargas refrigeradas de alimentos e medicamentos com autorização da Anvisa







