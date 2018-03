Em defesa da soberania da Venezuela

O Conselho Português para a Paz e Cooperação denuncia a operação de ingerência que está a ser levada a cabo neste fim-de-semana contra a República Bolivariana da Venezuela, promovida de forma coordenada por diversos países, sob a orientação dos Estados Unidos, em conluio com sectores da oligarquia interna. O objectivo desta campanha, económica, política, diplomática e mediática contra as instituições democráticas venezuelanas, incluindo os seus legítimos Presidente e Governo, é degradar as condições sociais naquele país, prejudicando seriamente amplos sectores sociedade venezuelana - que integra uma vasta comunidade portuguesa.

Este é mais um episódio de uma violenta e constante agressão movida contra o processo progressista bolivariano, tão antiga quanto ele. Desde que, em 1998, o comandante Hugo Chavez venceu as eleições presidenciais que a oligarquia bolivariana e os sucessivos governos dos Estados Unidos têm procurado por todos os meios inverter o caminho que assegurou importantes conquistas políticas, políticas e sociais: os golpes, a acção terrorista, o boicote e o bloqueio económico e financeiro, a tentativa de isolamento político foram - e são - aspectos marcantes desta ofensiva.

Ao contrário do que a dita «oposição» afirma e a generalidade dos média replica, o processo bolivariano é um dos mais sufragados do mundo, tendo as forças democráticas e patrióticas obtido significativas vitórias na esmagadora maioria dos actos eleitorais. Ao contrário do que a dita «oposição» afirma e a generalidade dos média replica, na Venezuela não só a democracia política é uma realidade viva como em termos sociais, económicos e culturais e é um país que se encontra entre os que mais se desenvolveram durante os últimos 20 anos. Ao contrário do que a dita «oposição» afirma e a generalidade dos média replica, na Venezuela os partidos e forças da oposição gozam de todas as garantias democráticas e os órgãos de comunicação social são, na sua maioria, privados - ou seja, a realidade é muito diferente daquela que nos é apresentada pelos que desejam ver o país sul-americano novamente nas mãos da oligarquia e sob o domínio dos Estados Unidos da América.

Reafirmando a sua solidariedade para com o povo venezuelano e as forças democráticas e patrióticas bolivarianas, o CPPC exige que se ponha fim ao boicote económico e às sanções contra a República Bolivariana da Venezuela e que cesse toda a qualquer forma de ingerência externa nos assuntos que só aos venezuelanos dizem respeito.

Direcção Nacional do CPPC