Montijo não é uma boa opção para novo aeroporto

A Plataforma Cívica Aeroporto BA6 - Montijo Não! alerta que a construção de um novo aeroporto deve ter em conta a defesa de opções estratégicas para o País, em articulação com a defesa do ambiente.

A Plataforma de cidadãos vem, em nota enviada à imprensa, reiterar que os interesses presentes e futuros do País devem prevalecer na decisão da construção do novo aeroporto.

O comunicado foi elaborado na sequência da audição do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, sobre o Orçamento do Estado (OE) para 2020, que reiterou a intenção de avançar com a solução de um novo aeroporto no Montijo.

Ao posicionamento do ministro, a Plataforma contrapõe com factos históricos relativos à questão, recordando que, desde 2007, «e após uma grande discussão pública e forte contestação de diversas entidades», teve de se «encontrar uma localização alternativa à Ota». E, consequentemente, houve «a decisão política, em 2010, de aceitar a localização do novo aeroporto de Lisboa em terrenos públicos do Campo de Tiro de Alcochete».

A solução de construção do novo aeroporto em Alcochete, segundo a organização, é a única que tem uma «Declaração de Impacte Ambiental decidida e aprovada», que se encontra em vigor até ao próximo dia 9 de Dezembro de 2020.

A Plataforma cívica reitera que a opção de Alcochete «só não avançou porque, na sequência da privatização da ANA, a concessionária não quis e porque o Governo aceitou essa posição, em vez de defender os interesses do País», optando por satisfazer a vontade da multinacional VINCI.

A estrutura cívica afirma que continuará a agir para que «sejam respeitados e cumpridos todos os pressupostos legais» e defendidos «os direitos e garantias dos cidadãos».

https://www.abrilabril.pt/nacional/montijo-nao-e-uma-boa-opcao-para-novo-aeroporto

Foto: Por Koshelyev - Obra do próprio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5822403