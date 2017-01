Como funcionam os Illuminati

Vídeo, 2 partes: Nova Ordem Mundial (Secreta)

http://www.dailymotion.com/video/xifzre_bienvenue-chez-illumicorp-1-2_news

Vídeo:

Apresentação e treinamento de novos membros Illuminati / Estrutura e projetos da organização secreta

(em inglês, legendado em francês, 2 partes)

"Com a Central de Inteligência e o departamento de Segurança Interior, monitoraremos indivíduos contrários ao Grande Plano e os eliminaremos do sistema. Rapidamente, a sociedade aprendeu que tem uma escolha: apoiar o sistema e ter luxo, ou rejeitá-lo e perder acesso a ele", trecho do vídeo legendado em português por Edu Montesanti, abaixo:



Alto membro explica estrutura do Corpo Illuminati e funções do novo membro:



"Você está se juntando a uma organização que se encontra, talvez, no ponto mais emocionante da nossa longa história. Nossos fundadores tiveram um sonho apaixonado: transformar o país e, finalmente, o mundo todo em uma organização coesa.



"Quando o corpo concluir seu plano de centralizar os recursos do planeta, e faremos isso, poderemos organizar, distribuir e governar para o bem de todos. Quando a concorrência estiver reduzida aos Illuminati, venderemos a utopia aos povos de todo o planeta que compartilhem nossos ideais, baseados nas necessidade e se alegrem, todos juntos, por um novo mundo harmonioso.



"Todo mundo sabe que há 3 classes: rica, média e pobre. O que nenhuma dessas classes percebe, é que o topo da pirâmide permanece, há uma pedra de uma elite independente com um conselho que administra tudo, cujo proprietário é o Corpo Illuminati.



"Essencialmente, as 3 classes mais abaixo servem como base e fornecem recursos ao Corpo.



"O Corpo é composto de diversos ramos de administração, cada ramo é dividido da mesma maneira que na parte superior, em 5 níveis. Você começará na parte inferior da caixa no início. Seu papel será fazer com que sejam obedecidas ordens nas sub-empresas e instituições controladas pelo Corpo. Você será colocado na liderança de uma instituição ou empresa pública, a fim de executar planos do topo. Lembre-se: seu papel é muito importante. Será representante do Corpo no mundo exterior. Será nossa conexão com a massa inferior. Nunca fale publicamente de suas ordens nem de seus superiores.



"Você será colocado em posição de poder em um dos seguintes setores, desta forma, será acompanhado e dirigido de cima. Você decidirá a estratégia e implementará programas para alcançar nosso objetivo. Esse tem sido o segredo do sucesso do Corpo Illuminati: controlando a cabeça, controla-se o corpo."



1. Bancos e negócios "Esses são as mais eficazes para o controle mundial. Através dos bancos internacionais, manipulamos todos os países. Temos estabelecido diversas instituições, tais como o FMI, a OMC que trabalham para nós, a fim de empobrecer nações em desenvolvimento. Lembre-se que a dívida é uma arma poderosa contra um país que não partilha da visão do Corpo Illuminati."



Explica como a organização comanda o Federal Reserve (banco central dos EUA), toda a economia do país e como, através de empréstimos, tem feito bilhões de dólares.

"Através de várias aquisições, calma e silenciosamente compramos a maior parte da indústria dos EUA. O Corpo e seus membros possuem a maior parte do petróleo, do transporte, dos bancos, da mídia, dos alimentos, redes de comunicação, indústrias dos EUA e mais. Através de conglomerados crescentes, fomos capazes de afetar uma mecânica de precisão de grandes dimensões da mão de obra e do governo.



"Finalmente, as corporações substituirão os governos como organismo internacional centralizado, que atenderá às necessidades globais da população."



2. Complexo Militar e Inteligência "O Corpo controla o exército norte-americano, uma ferramenta de opressão e de oposição. Moldaremos essas instituições a fim de servir como protótipo para nossa política mundial. Quando estivermos prontos, nossa tecnologia e nossa mão de obra dominarão aqueles que se opuserem à nova ordem mundial.

"Explorando o patriotismo norte-americano, encorajaremos os soldados com a paz de uma força superior. Quando chegar o tempo, levaremos essa mentalidade para a crença de uma governança global que deve proteger todo o mundo, através de uma força superior usando o complexo militar-industrial, construindo o arsenal necessário para iniciar a batalha final, definida pelo plano.



"Nosso primeira investida será a nação islamita que é reconhecida por nunca se submeter a uma dominação do Ocidente. Eles também detêm as maiores reservas petrolíferas do planeta. O Corpo deve ter a posse desse precioso recurso, crucial para manter nossa dominação sobre os países em todo o mundo.

"(...) Temos desenvolvido novas formas de guerra e de redução da população."



3. Política "O sistema político norte-americano está há muito tempo sob controle direto do Corpo Illuminati. Na verdade, foi fácil adquirir e administrar. Os políticos conhecem nossas expectativas implícitas, e farão de tudo para se manter no poder."

Explica como a organização manipula os dois principais partidos dos EUA, Republicano e Democrático, através da mídia reduzindo o debate deles, provocando forte oposição de um ao outro e como a organização secreta usa tudo isso para seus propósitos. Apoiando-se no descrédito do sistema político perante à população, a própria organização elabora programas partidários, cujos partidos se beneficiam junto dela.



Parte II 4. Educação "(...) Nosso conselho supremo percebeu que quando cria uma organização provada a fim de ditar um programa a nível federal, as crianças serão condicionadas a obedecer a nível de massa.



"Desde 1902, milhões de dólares têm sido investidos a fim de criar um padrão de educação geral. Os resultados são evidentes hoje: as doutrinas de educação pública transformaram as últimas gerações em uma massa mais frágil [sem conteúdo] e dócil [passiva]."



Explica como a organização influencia na aceitação das crianças às suas ideias de novo mundo.



"Além disso, o Copro tem estabelecido diversas associações, incluindo a Associação Americana de História que lhes determina a visão da história. O conhecimento é um poder, de maneira que, a todos custo, devemos ser os próprios autores de todas as verdades, escrevendo a história de acordo com nossos interesses. As vozes internas não podem mais alcançar as massas, assim podemos influenciar a cultura geral baseados em nosso principal objetivo."



5. Meios de Comunicação "O Corpo utiliza os meios de comunicação para formar a opinião pública sobre acontecimentos atuais, e condicionar desejos e atitudes de acordo com nossa futura agenda.



"Através de noticiários, entretenimento, publicidade poderemos programar uma variedade de emoções no inconsciente coletivo. Com o tempo, eliminaremos totalmente os jornais: agora, dispomos de inúmeros meios para programas e condicionar as massas.



"(...) Essa mídia [do entretenimento, inclusive no jornalismo] é a mais eficaz para o reforço das atitudes e desejos subliminares, afim de alcançar nossos objetivos."

Explica como usam a questão ambiental para alarmar as pessoas, a fim de aceitar a agenda mundial da organização: "(...) Devemos reforçar o desejo de normalidade através de anúncios publicitários, criando modelos inatingíveis entre as pessoas. O resultado será pessoas divididas, procurando desesperadamente a aceitação das outras.



"Através dos reality shows, repetimos o modelo de sobrevivência individual contra a sobrevivência coletiva. Isso deteriora a ideia de se viver em comunidade priorizando o indivíduo em função de seus próprios interesses. Através de uma população que duvida e suspeita constantemente, mantemos o status quo em uma sociedade fragmentada que não pensa por si mesma."



6. Religião "A religião tem servido aos nossos objetivos de uma maneira incrível. É a mais antiga e talvez a mais gloriosa forma de controle social utilizada pelo Corpo.



"A religião perdeu seu controle sobre as pessoas, de maneira que o fanatismo é resultado de tal declínio, o que ajuda o Corpo. Nossa influência invisível sobre as igrejas ajuda a criar cristãos fundamentalistas, para manipular suas opiniões sobre acontecimentos atuais de acordo com a política do Corpo.



"Eles [líderes religiosos] são enviados a nossos ministros que lhes interpretam a Bíblia, e eles pregam isso a seus seguidores. A fé cega deles é utilizada para lhes transformar em soldados voluntários para defender nossa causa durante a catástrofe que está por vir.



"(...) A ascensão do fundamentalismo islamita é uma vantagem ao Corpo Illuminati, através de ameaças de violentos ataques. Nos próximos anos, os ataques terroristas justificarão retaliação, iniciando a fase final do Grande Projeto.



"Os cristãos apoiarão nossas ações, visto que a crença deles será demonstrada como verdadeira para as profecias do fim do tempo, criadas pelo diretamente pelos lideres religiosos do Corpo Illuminati.



Pronunciamento do presidente dos Illuminati: "Estamos nos últimos dias das trevas. Secretamente juntos, esperamos a fase final do Grande Plano (...) Você é um membro do Corpo Illuminati agora. Sua fidelidade e sua devoção pertencem apenas a nós. Ajude-nos a concluir o Plano. Juntos, orgulhosamente, iniciaremos a Nova Ordem Mundial (...)".



Explanador finaliza expondo interesses dos Illuminati em se manter diferentes classes sociais para benefício do topo, através da Grade de Controle: "É antigo desejo do Corpo de exercer controle sobra as classes inferiores, a fim de se proteger delas, e proteger elas mesmas. Com acesso das massas à tecnologia, podemos controlar (...). Podemos, facilmente, encaminhar a população de forma segura para um novo mundo sendo vigiado e controlado pelo Corpo Illuminati.



"(...) Com a Central de Inteligência e o departamento de Segurança Interior, monitoraremos indivíduos contrários ao Grande Plano e os eliminaremos do sistema. Rapidamente, a sociedade aprendeu que tem uma escolha: apoiar o sistema e ter luxo, ou rejeitá-lo e perder acesso a ele".