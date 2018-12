Angola ganha plataforma digital de gestão da base de informação

Angola ganha plataforma digital de gestão da base de informação sobre organizações, serviços e bens

A Multiplica surge como contributo para a melhoria do ambiente de negócios no país, através da promoção do acesso à informação em tempo real sobre fornecedores, produtos e serviços, assim como a melhoria das vendas das empresas por via da publicidade digital.

Com uma página web e aplicativo telefónico, a Multiplica vai apoiar os consumidores com informação generalista, bem como promover o contacto directo com organizações por via de mensagens, a ser disponibilizado na plataforma durante 24 horas por dia gratuitamente.

QUÊM: A Primaz Consult e a Select Midia, empresas angolanas do sector da comunicação e marketing e soluções digitais

O QUÊ: Vão proceder ao lançamento da Multiplica, uma plataforma digital de promoção e gestão da base de informação sobre as organizações, serviços e bens em Angola.

QUANDO: Quarta-feira, dia 19 de Dezembro de 2018, entre as 9:30 - 11:00 horas

ONDE: No Hotel Skyna, em Luanda

PORQUÊ: Esta ferramenta está, directamente, ligada à necessidade do mercado, em particular das empresas, em promover os seus serviços, quer seja a nível local, como no exterior. Com esta plataforma, os consumidores têm, a partir de agora, à sua disposição uma plataforma que lhes permite identificar de forma fácil e célere as empresas, bens e serviços existentes no país.

