Mestre do golpe: Michael Kozak, novo enviado dos EUA para a América Latina

Por teleSur

15 de setembro de 2019 " Information Clearing House " - O novo chefe interino da diplomacia dos EUA em relação à América Latina não é estranho à implementação de táticas intervencionistas na região, onde durante trinta anos ele aprendeu e aperfeiçoou as táticas para derrubar governos.



A par da política beligerante em relação à América Latina, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou quinta-feira Michael Kozak como secretário-assistente interino do Bureau de Assuntos do Hemisfério Ocidental, diplomata dos EUA conhecido por sua experiência em mudança de regime.



"Kozak é um daqueles diplomatas raros sem medo de usar a força onde os EUA consideram uma meta nobre", twittou na quinta-feira o jornalista e diretor da seção Andes da Associated- Press. Joshua Goodman.



Isso ocorre quando Trump alertou que, com o ex-conselheiro de Segurança Nacional John Bolton, ele aplicará uma política ainda mais difícil contra Venezuela, Cuba e Nicarágua, assim Kozak provavelmente se tornará seu '' go-to-guy ''.



O novo chefe interino da diplomacia dos EUA em relação à América Latina não é estranho à implementação de táticas intervencionistas na região, onde durante trinta anos ele aprendeu e aperfeiçoou as táticas para derrubar governos, uma experiência, que depois foi exportada para a Europa Oriental e a antiga URSS. .

Kozak, 73 anos, começou seu trabalho na década de 1970, quando trabalhou como negociador nos Tratados do Canal do Panamá durante as administrações de Nixon, Ford e Carter. Em seguida, ele participou do papel dos EUA de subestimar a revolução sandinista em 1978-1979 e foi membro da equipe de mediação dos EUA que implementou o tratado de paz Egito-Israel e buscou uma solução para a Guerra Civil Libanesa.

Como muitos outros agentes de regime mudaram sob Ronald Reagan e George Bush Sr., ele foi incumbido de pressionar por intervenções americanas na América Latina. Manuel Noriega, do Panamá, escreveu em suas memórias que os dois agentes do Departamento de Estado da CIA que foram enviados para negociar e depois projetar sua queda do poder em 1989 foram William Walker e Kozak.

Em 1991, durante seu tempo como subsecretário de Estado adjunto do Departamento de Assuntos Interamericanos, Kozak propôs seis opções diferentes para ir contra o general Manuel Contreras, chefe da polícia secreta da DINA durante a ditadura de Augusto Pinochet no Chile.

A opção mais radical foi roubar Contreras secretamente, sem o consentimento do então governo democrático chileno violando o direito internacional e a soberania do país, numa tentativa de se distanciar da ditadura apoiada pelos EUA em nome de "direitos humanos".

Então, seu caminho pelas principais nações da região o levou ao Haiti. Em março de 1993, Kozak foi deputado do Conselheiro Especial dos EUA Lawrence Pezzullo em questões relacionadas à nação do Caribe e parte da expulsão apoiada pelos EUA do primeiro presidente democraticamente eleito do Haiti, Jean-Bertrand Aristide.

Depois disso, de 1996 a 1999, ele serviu como chefe da Seção de Interesses dos EUA em Havana, minando o governo cubano, especialmente durante o "período especial" da ilha.

Sob Bill Clinton e George Bush Jr., ele levou sua vasta experiência em mudança de regime para o antigo bloco soviético. Em 2000, Clinton o nomeou embaixador dos EUA na Bielorrússia. Em 2001, montou a "Operação Cegonha Branca", projetada para derrubar o presidente Alexander Lukashenko.

Durante uma troca de cartas com o The Guardian em 2001, Kozak admitiu sem desculpas que estava fazendo em Minsk exatamente o que estava fazendo na Nicarágua e no Panamá.

"No que diz respeito aos paralelos entre a Nicarágua em 1989-90 e a Bielorrússia hoje, declaro-me culpado. Nosso objetivo e, até certo ponto, a metodologia são os mesmos", afirmou.

A estratégia repetiu com detalhes precisos as táticas usadas pelos EUA para ajudar a oposição sérvia a derrubar Slobodan Milosevic e a oposição nicaragüense que derrubou Daniel Ortega em 1990. Principalmente canalizando fundos para organizações não-governamentais, como o Center for Nonviolent Applied and Strategies (Canvas), para pressionar por mudanças de regime a partir de dentro.

De acordo com e-mails internos vazados da empresa de inteligência Stratfor, o Canvas "também pode ter recebido financiamento e treinamento da CIA durante a luta anti-Milosevic de 1999/2000". A mesma estratégia que mais tarde seria usada nos protestos antigovernamentais das guarimbas venezuelanas e da Nicarágua.

Como o escritório do Hemisfério Ocidental é responsável pela implementação da política dos EUA na América Latina, Kozak retorna à região onde aprendeu seu ofício como mestre de golpes pronto para restringir os países que não estão alinhados com os EUA.

Este artigo foi publicado originalmente por " teleSur " - -

Foto: Por Anónimoderivative work: Hchc2009 (talk) - This image comes from Gallica Digital Library and is available under the digital ID btv1b103025059, Domínio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16011874