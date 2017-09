Presidente cubano destaca os esforços desenvolvidos para sanar danos do furacão

Havana, (Prensa Latina) O presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, destacou o esforço desenvolvido para recuperar ao país dos danos ocasionados pelo furacão Irma e expressou a sua confiança em que "uma vez mais sairemos adiante", reporta hoje o jornal Granma.

O mandatário cubano convocou continuar a trabalhar sem descanso e enfrentar os problemas com serenidade e inteligência, e orientou manter informada à população por todas as vias possíveis sobre a situação que enfrenta o país.

Raúl Castro fez estas observações durante uma reunião do Conselho de Defesa Nacional, celebrada sob a sua presidência na quarta-feira última, na qual se avaliaram os danos ocasionados pelo poderoso furacão Irma e se puntualizaram as ações a desenvolver durante a etapa de recuperação, assinala Granma no seu relatório.

Agora o golpe tem sido muito forte e se estendeu por quase todo o país, mas com o arduo trabalho que se está a fazer, uma vez mais sairemos adiante, expressou o presidente dos Conselhos de Estado e de Ministros.

De acordo com o jo rnal oficial cubano, o General de Exército reconheceu o arduo labor despregado na cada um dos lugares afectados pelo devastador evento meteorológico, que golpeou praticamente a Ilha toda.

Trabalhou-se muito duro e se algum proveito podemos obter desta difícil conjuntura é sacar de imediato toda a experiência para nos preparar melhor, expressou o mandatário cubano.

Ademais, alertou que a presente temporada ciclónica, que se estende até 30 de novembro, se qualificou de intensa, produto evidente da mudança climática e ante o qual devemos nos adaptar.

Na sua capacidade como presidente do Conselho de Defesa Nacional, Raúl Castro chamou tomar em conta as melhores experiências postas em prática ante similares eventos, como os acontecidos em Santiago de Cuba e Guantánamo, açoitados pelos furacões Sandy no ano 2012 e Matthew em 2016, respectivamente.

in