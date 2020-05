“Tem que vender logo a porra do Banco do Brasil”, disse Guedes em reunião



Na reunião ministerial de 22/IV citada pelo ex-ministro Sergio Moro como prova da interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que é preciso “vender logo a porra do BB”. Os presidentes do próprio Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal também estavam no encontro, conforme relato de Bela Megale no Globo.

Guedes reclamou que sua pasta tem adotado medidas para fornecer créditos às instituições financeiras, mas que isso não tem chegado às empresas. Ele costuma dizer que o BB, que “deveria puxar a fila” por ter o governo como maior acionista, também age dessa forma.

Além disso, o ministro avalia que o BB está atrasado na corrida tecnológica em relação aos demais bancos.

A gravação da reunião continua em poder do Supremo Tribunal Federal (STF), no aguardo de uma decisão do decano da Corte, ministro Celso de Mello.

http://www.noticiasdabahia.com.br/tem-que-vender-logo-a-porra-do-banco-do-brasil-disse-guedes-em-reuniao/