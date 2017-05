FIORDE conquista a nova versão da ISO 9001:2015

SÃO PAULO - A FIORDE LOGÍSTICA INTERNACIONAL passou no período de 9 a 12 de maio de 2017 por um processo de auditoria de atualização que lhe garantiu a obtenção da nova versão da ISO 9001:2015, concedida pela ABS Quality Evaluations, de Houston, Texas (EUA). Embora as companhias já certificadas tenham prazo até 2018 para realizar as devidas adequações à nova ISO 9001:2015, a FIORDE adiantou-se nesse processo e, hoje, é uma das primeiras empresas de comércio exterior a apresentar essa certificação.

Entre as principais mudanças estabelecidas pela nova certificação, estão: gestão de risco; conhecimento organizacional; gestão de mudanças; e monitoramento de fornecedores. As mudanças tornaram a norma mais flexível para oferecer múltiplos benefícios não apenas como ferramenta de gerenciamento da qualidade, mas como um quadro significativo para a melhoria de negócios, proporcionando maior eficiência e aumentando a satisfação dos clientes.

O vice-presidente da FIORDE, Mauro Lourenço Dias, lembrou que há 17 anos a empresa vem sendo aprovada nessas avaliações, ressaltando que a certificação tem permitido a melhoria dos sistemas de gestão da qualidade e dos processos da empresa. "Para nós que trabalhamos no ramo de comércio exterior e transporte de cargas, a certificação é extremamente importante, pois, como é reconhecida internacionalmente, garante a gestão da qualidade", disse.

Engenheiro eletrônico e professor de pós-graduação em Transportes e Logística no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o empresário lembrou que a certificação engloba os serviços de desembaraço aduaneiro, serviços de frete internacional e gerenciamento de processos de importação e exportação, além de análises dos processos internos, capacitação dos funcionários, verificação da satisfação dos clientes, colaboradores e fornecedores e monitoramento do ambiente de trabalho. "O certificado assegura aos nossos clientes que a empresa implementou todos os processos internos necessários para cumprir suas obrigações", disse, observando que a renovação indica que "a empresa está comprometida em oferecer continuamente as melhores soluções logísticas do mercado, proporcionando uma prestação de serviços de alta qualidade".

Mauro Lourenço Dias agradeceu ainda o empenho de todos os colaboradores, destacando o envolvimento e o esforço dos diretores e funcionários. E ressaltou a preocupação da empresa para que haja uma gestão integrada em todos os seus departamentos e unidades. "Mais uma vez, confirmamos que estamos no caminho certo", disse, alertando para a necessidade de que "todos continuem a trabalhar com o mesmo empenho em busca da melhoria contínua da empresa".

Para chegar à certificação atual, a FIORDE iniciou em 2000 um trabalho de reordenamento interno que lhe valeu a Certificação de Qualidade ISO 9001:2000. Para colocar todos os departamentos no mesmo patamar, a empresa criou um comitê de qualidade e um procedimento-padrão para a adaptação, criação, avaliação e implementação de procedimentos, com o objetivo de eliminar tudo o que poderia levar à perda de competitividade. Desde então, a FIORDE tem realizado periodicamente as auditorias de monitoramento.