Vinculam ao tráfico de drogas violência na localidade sul-africana

Pretória, 16 dez (Prensa Latina) Residentes, líderes comunitários e ativistas da localidade sul-africana de Hammarsdale, na província de KwaZulu Natal, vincularam hoje a crescente violência nessa região com negócios de drogas e confrontos entre quadrilhas rivais.

Mais de 20 pessoas foram assassinadas no último trimestre nesse subúrbio da municipalidade de Thekwini, e o caso mais recente foi o de uma família atacada a tiros em sua moradia que ainda que ainda não foi esclarecido também se relaciona extraoficialmente com entorpecentes.



Em declarações à imprensa, a analista Mary de Hass disse que o tráfico de drogas se mantém em toda essa zona e considerou que o padrão dos assassinatos reflete rivalidade entre quadrilhas que se dedicam a esse negócio ilegal.







A quantidade de dinheiro que gera esse tráfico permite a quem o realizam pagar a cooperação de polícias corruptos, comentou a Hass, que monitora a violência em Hammarsdale.



Residentes consultados pelos meios, que não são identificados por temor a represálias, disseram que o maior desafio que enfrentam os residentes dessa zona tem que ver com as drogas e lamentaram que as autoridades locais não tomem as medidas para lhe pôr fim.







Representantes da polícia, por sua vez, assinalaram que menos contam com 49 agentes da ordem e dois veículos para enfrentar a complexa situação e destacaram que precisam a ajuda do ministro Bheki Zele.







Em resposta a esses reclames, porta-vozes do escritório do ministro de Polícia disseram que Zele foi informado na semana passada dos novos assassinatos, mas que pelo momento não existem planos de reforçar a presença de policiais.







