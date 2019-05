As marcas e os sectores

mais relevantes em Angola

"Insights e Tendências das Marcas de Excelência em Angola"

são apresentados pela Superbrands, relativos a uma análise

do período 2012-2019

Comunicado à imprensa - 14 de Maio de 2019

Serviços, Refrigerantes, Telecomunicações, Cervejas e Electrónica de Consumo são os sectores de maior relevância no mercado angolano. Blue, Coca-Cola, Cuca, Sonangol e Unitel, surgem como as Marcas de maior relevância global nas diversas dimensões em análise. Nos últimos anos, em particular no período de 2016 a 2018, constata-se uma maior penetração das marcas globais no mercado angolano. Finalmente, a utilização da distinção Superbrands pelas marcas obtém uma elevada receptividade, nomeadamente junto do segmento jovem da população (

Estas são as principais conclusões da análise "Insights e Tendências das Marcas de Excelência em Angola" apresentada hoje em Luanda. Trata-se de uma análise detalhada aos dados recolhidos no estudo do consumidor promovido pela Superbrands Angola, entre os anos de 2012 a 2018, desenvolvida pela Assertys, empresa de Pesquisa e Consultoria presente no mercado Angolano e que foi também responsável pela recolha dos dados do estudo que a Superbrands promove no mercado angolano.

Na última vaga da análise (final 2018), assumiram maior relevância marcas dos sectores de Refrigerantes, IT e Electrónica de Consumo e Automóveis.

Numa análise por faixa etária, verifica-se que os jovens estão mais ligados às marcas nos sectores de Fashion e Desporto e o segmento mais velho aos sectores de Cervejas e Águas.

Os dados em análise apontam também para um aumento crescente do reconhecimento e relevância da distinção Superbrands no mercado angolano e do seu impacto nas Marcas que a utilizam, com mais de 60% dos consumidores do último ano do estudo a afirmarem reconhecer a distinção Superbrands.

Os Consumidores reconhecem um impacto positivo sobre a possibilidade de compra e recomendação das marcas que ostentam o Selo Superbrands, com uma média de 83,1% dos consumidores a afirmarem estar mais ou muito mais inclinados a comprar e/ou experimentar os produtos de Marcas Superbrands e 86,1% a recomendarem-nas a amigos e familiares. Este impacto assume particular relevância nas camadas mais jovens da população (

As preferências dos consumidores foram avaliadas com base na proximidade, confiança, afinidade, satisfação e notoriedade, cinco importantes atributos que permitem identificar a relevância das marcas que consideram únicas, aquelas em que mais confiam, com as quais mais se identificam, que mais os satisfazem e que consideram mais conhecidas.

Uma análise da variação inter-vagas permitiu identificar quatro padrões na evolução dos sectores de consumo durante o período de estudo: os sectores "resilientes", que se mantiveram constantes no período em estudo; os "emergentes", que ganharam relevância no período em análise; os "alternados", sectores mais voláteis; e finalmente "em erosão", os sectores cujas marcas que perderam relevância durante estes anos em análise.

Sobre o impacto desta análise, Pedro Diogo Vaz, Senior Partner da Superbrands Angola salienta que "é evidente que as Marcas de Excelência oferecem vantagens físicas e/ou emocionais, relevantes e, consequentemente, são conhecidas, desejadas e procuradas. Por isso é tão importante destacar estas boas práticas no mercado e, ao mesmo tempo, tornar visível o reconhecimento que o mercado faz do seu trabalho. Este é um dos objectivos deste trabalho."

A Superbrands é uma organização internacional independente e de referência na distinção das Marcas de Excelência, presente em 89 países e presente em Angola desde 2011, tendo já distinguido inúmeras marcas pelo seu desempenho e pela sua Excelência.

FICHA TÉCNICA do estudo

TÍTULO: "Insights e Tendências das Marcas de Excelência em Angola"

PROMOTOR: Superbrands Angola

RESEARCH: Assertys - Empresa de Pesquisa e Consultoria dedicada à recolha, tratamento e análise de dados e à gestão de projectos.

OBJECTIVO E AMOSTRA: A análise dos insights e tendências das marcas de excelência em Angola foi realizada com base nos dados recolhidos para o estudo do consumidor da Superbrands Angola no período de 2012 a 2018. Anos analisados: 2012, 2013, 2014, 2016 e 2018. As referências com uma frequência inferior a 5 citações foram eliminadas. Dimensão da amostra (número de casos): 1073 (2012), 1018 (2013), 1201 (2014), 1018 (2016), 1009 (2018). Âmbito geográfico: Província de Luanda.

