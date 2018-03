Verdes querem a reversão da Portugal Telecom para a esfera do estado

A Portugal Telecom, estratégica para a nossa economia e que chegou a ser a maior empresa do país, tem vindo a ser sucessivamente destruída, em resultado da sua privatização.

Com a venda da PT à Altice, tratando-se de um fundo financeiro, e como tal especulativo, que procura o maior lucro no menor espaço de tempo, está a decorrer um processo de desmantelamento e destruição da Portugal Telecom, tendo já vindo a público a pretensão da Altice em vender de forma fracionada, muitos ativos da empresa, como por exemplo as torres de comunicações, de a curto prazo despedir cerca de 3 mil trabalhadores e reduzir/eliminar direitos dos trabalhadores pré-reformados e reformados.

Na perspetiva do serviço prestado, a venda da PT à Altice não trouxe quaisquer mais-valias, antes pelo contrário, o serviço tem vindo a degradar-se e os preços tem vindo significativamente a aumentar

O Partido Ecologista Os Verdes considera que o governo, quanto mais não seja, por uma questão de responsabilidade democrática, deve impedir a destruição da PT e tem o dever de salvaguardar os direitos dos trabalhadores, de garantir o serviço público universal ao nível da rede fixa e de comunicações, o que só se afigura objetivamente viável se e quando a Portugal Telecom voltar a integrar a esfera do Estado, passando este a deter a propriedade e a sua gestão, nesse sentido Os Verdes entregaram na Assembleia da República o Projeto de Resolução que recomenda ao Governo que inicie o processo de reversão da privatização da PT - Portugal Telecom por forma a que a sua propriedade e gestão regressem à esfera do Estado.

O Grupo Parlamentar Os Verdes

