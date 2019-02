Fiorde passa a fazer parte do Sindusfarma

SÃO PAULO - A Fiorde Logística Internacional foi admitida no quadro associativo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), passando a ter acesso, a exemplo dos demais associados, a uma gama de serviços prestados pelas gerências técnicas da entidade, além de orientações sobre os principais assuntos que dizem respeito aos setores de Vigilância Sanitária, Auditorias e Legislação Industrial Farmacêutica, entre outros.



Para o vice-presidente da Fiorde Logística Internacional, engenheiro eletrônico Mauro Lourenço Dias, esse é mais um diferencial que a empresa passa a oferecer aos seus clientes. "Dessa maneira, podemos auxiliar as indústrias farmacêuticas a fazer um constante mapeamento preventivo dos riscos, além de acompanhar a legislação aduaneira e as demais normas legais a fim de evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer tanto na importação como na exportação", disse.



O empresário observou que o Sindusfarma, fundado originalmente para atuar no Estado de São Paulo, teve ampliada, em setembro de 2018, a sua base territorial para Estados onde não há representação patronal da indústria farmacêutica. "Na verdade, desde a sua fundação, o Sindusfarma, na condição de maior e uma das mais antigas entidades representativas do setor no País, congrega também indústrias que têm sede em todo o território brasileiro", disse, destacando que, na última década, a entidade tem participado de negociações coletivas nos locais onde os associados atuam, além de patrocinar demandas judiciais em tribunais superiores, em defesa do ramo industrial farmacêutico.



O empresário ressaltou também que recentemente a Fiorde Logística Internacional foi certificada como Operador Econômico Autorizado (OEA), com prazo de validade indeterminado, na modalidade Segurança Transportador, pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior (Delex), passando a atuar em conjunto com as aduanas e todos os operadores envolvidos na cadeia do comércio internacional, de modo a evitar a&c cedil;ões criminosas no trânsito entre os países, envolvendo terrorismo e trânsito ilegal de mercadorias.



Por fim, Lourenço Dias lembrou que a Fiorde Transportes e Armazéns Gerais (FTA), empresa do Grupo Fiorde, também está qualificada para manusear e transportar produtos químicos, sendo certificada pelo Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade (Sassmaq), da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim).

Mauro Lourenço Dias