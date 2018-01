Cuba: O bloqueio é obsoleto e ilegal diz Mogherini

A vice-presidente da Comissão Europeia, Federica Mogherini, que visitou Havana, abordou várias questões de notícias globais, criticou o bloqueio dos EUA contra Cuba e descreveu alguns dos contextos internacionais em que a nação caribenha e a União Européia ( UE) trabalharam juntos.

Acordo aprovado em dezembro de 2016: "Com o novo acordo de diálogo político, temos a oportunidade de elevar nossas relações a um nível que realmente representa os laços históricos, econômicos e culturais próximos que unem a Europa com Cuba".

Grande intercâmbio: "Este acordo abre novas oportunidades para aumentar o nosso comércio, nossos investimentos e promover soluções comuns para desafios globais, tais como migração, luta contra o terrorismo, desarmamento nuclear ou mudanças climáticas. Um exemplo é o novo programa de cooperação para promover o uso de energias renováveis ​​que vamos começar com Cuba, especialmente em áreas rurais e isoladas ".

Avançar com Cuba: "Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa história comum, cidadãos europeus e cubanos nunca nos deram as costas. Há tantas coisas que nos unem, tantos valores comuns, é por isso que sabemos bem que a melhor maneira de acompanhar a atualização do sistema de Cuba é com compromisso e diálogo. Queremos continuar avançando com Cuba e trabalhar para um futuro melhor ".

Rejeição forte do bloqueio: "O bloqueio não é a solução. Já dissemos isso aos nossos amigos americanos muitas vezes e afirmamos repetidamente nas Nações Unidas. O único efeito do bloqueio é piorar a qualidade de vida das mulheres, homens e crianças cubanas. O bloqueio é obsoleto, ilegal e a UE continuará trabalhando para acabar com isso ".

Influência de Cuba e da UE no mundo: "As experiências nos ensinam que, se a UE e Cuba trabalham juntos, podemos ter uma influência positiva em todo o mundo. Juntos, trabalhamos a favor da paz na Colômbia, na luta contra o Ebola em África, no Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas e na busca dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e da Agenda 2030 ". (Thinking Americas, com informações de CubaDebate)

