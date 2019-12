Cuba participa do Fórum Mundial de Advogados na China

Beijing, 9 dez (Prensa Latina) Cuba participa hoje do Fórum Mundial de Advogados, aberto na cidade de Guangzhou, sul da China, com o objetivo de servir de plataforma para aprofundar os intercâmbios e ampliar a cooperação na esfera legal.

O ministro da Justiça, Oscar Silvera, representa à ilha no encontro de dois dias e sua agenda inclui reuniões com seu homólogo local, Fu Zhenghua, e com outras autoridades do setor deste e de outros países, também presentes na reunião.



O Fórum conta com mais de 800 advogados, servidores públicos do ramo e especialistas de 57 nações do mundo que debaterão em painéis sobre a ligação dos serviços legais com a iniciativa da Strip and Road, a ciência e a tecnologia, e os investimentos transfronteiriços, fusão e aquisição de empresas.



Da mesma forma, abordarão questões referidas ao comércio internacional e a resolução de disputas nesse contexto, entre outros temas.



Trata-se da primeira vez que a China organiza o Fórum e os organizadores esperam também divulgar as realizações do país na implementação da lei.



