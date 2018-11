O Lado obscuro da Bioeconomia: Catástrofe Climática, Destruição de Florestas e Abusos dos Direitos Humanos

Mais de 120 organizações de 40 países realizam um dia de ação para rejeitar a "Plataforma BioFuture"

(7 de novembro de 2018) - Uma coalizão internacional de mais de 120 organizações de 40 países adverte que o rápido crescimento global da chamada bioeconomia representa um grave risco para o clima, a natureza e os direitos humanos.

Além de publicar uma Carta Aberta, uma petição está sendo lançada hoje (07/11) para coincidir com o Dia Internacional de Ação em Bioenergia, que apela aos governos em todo o mundo para apoiar tecnologias comprovadas de baixo carbono, reduzir o consumo excessivo e proteger florestas e outros ecossistemas.

Nos últimos anos, os governos do Reino Unido com o Brasil e com a Coréia do Sul promoveram a queima da biomassa florestal como energia para substituir os combustíveis fósseis. No entanto, um número grande e crescente de estudos científicos mostram que, longe de ser a solução climática de "energia verde", a queima de biomassa para energia não emite menos carbono do que a queima de carvão, ameaçando a biodiversidade e os direitos humanos.

A petição e o dia global de ação acontecem na medida em que a indústria de bioenergia está se esforçando para expandir e influenciar ainda mais.

Hoje, grandes figuras da indústria e formuladores de políticas se reunirão em São Francisco para um evento organizado pela Plataforma Biofuture, uma iniciativa apoiada por 20 países e apoiada por organizações como a Agência Internacional de Energia (IEA) e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Nações Unidas (FAO). A Plataforma Biofuture promove produtos feitos de biomateriais, bem como a bioeconomia mais ampla.

"A Plataforma BioFuture promove ativamente produtos de bioenergia e biomassa, que incentivam mais destruição florestal. No sul dos EUA, já estamos enfrentando o apetite insaciável da demanda européia por biomassa graças a políticas bem intencionadas que tiveram resultados prejudiciais. A bioeconomia prejudica nossa florestas preciosas, comunidades rurais e o clima. Na esteira do último relatório do IPCC da ONU, fica claro que as florestas são nossa melhor defesa contra a mudança climática e precisamos mantê-las em pé ", disse Rita Frost, gerente de campanha da Dogwood Alliance. que trabalha para proteger as florestas do sul dos EUA.

"No ano passado, os relatos de um declínio de até 60% nas populações de animais em todo o mundo e um declínio de 80% nas populações de insetos em várias regiões ganharam as manchetes, com a perda de habitat sendo a causa número um de perda de biodiversidade. e numerosos governos estão promovendo políticas que acelerarão a perda de habitat em favor de monoculturas de culturas e árvores para energia e materiais ", disse Almuth Ernsting, co-diretor da Biofuelwatch, que faz campanha sobre os impactos da bioenergia em larga escala e bio-base. produtos.

"O crescimento exponencial da bioeconomia é uma ameaça global. Em vez de contribuir para a mitigação climática, a bioenergia e os produtos "biológicos" mantêm a geração de energia presa ao ciclo do carbono, diminuem a quantidade de terras disponíveis para as culturas alimentares, geram terras e dizimam as florestas - nossos sumidouros de carbono mais eficientes. Para um mundo sustentável, devemos proteger as florestas e confiar em fontes de energia verdadeiramente renováveis, como a eólica e solar ", disse Katja Garson, defensora da bioenergia na ONG de florestas e direitos Fern.

"A demanda por biocombustíveis, lascas de madeira, pellets e carvão é um dos principais propulsores da destruição florestal e da apropriação de terras em todo o Sul. Realizar os planos da Plataforma Biofuture exigiria dezenas ou até centenas de milhões de hectares de novas plantações em uma devastadora custo para as florestas, povos indígenas, outras comunidades dependentes e tradicionais das florestas e pequenos agricultores ", disse Mary Louise Malig, Coordenadora de Campanhas da Global Forest Coalition, com sede na Bolívia.

As organizações da sociedade civil pedem o fim do apoio à bioenergia e a outros bioprodutos de curta duração. Neste momento em que precisamos de ação urgente sobre mudança climática, as ONGs pedem "respostas significativas e equitativas à crise climática que respeitem os direitos humanos, concentrem-se em tecnologias comprovadas de baixo carbono, reduzam o consumo excessivo, protejam florestas e outros ecossistemas".

Rita Frost, Dogwood Alliance, Almuth Ernsting, Biofuelwatch, Katja Garson, Fern, Mary Louise Malig, Global Forest Coalition

Plataforma para o Biofuturo: Tudo, menos uma solução

Recuse a "Plataforma para o Biofuturo" e exija soluções de verdade, como o menor consumo de matérias-primas, proteção do ecossistema e agricultura pró-natureza

Para: Governos da Argentina, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Egito, Finlândia, França, Índia, Indonésia, Itália, Marrocos, Moçambique, Holanda, Paraguai, Filipinas, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos da América

20 países fundaram, em conjunto com a indústria, a chamada "Plataforma para o Biofuturo". O objetivo é substituir o petróleo por matérias-primas renováveis para a produção de biocombustível, bioplástico e outros materiais orgânicos. Só que os efeitos da bioindústria ao ecossistema e à produção de alimentos são fatais.

Para impedir os piores efeitos da mudança do clima, governos precisam acabar já com o nosso excessivo consumo de energia e matérias-primas e proteger ecossistemas como os das florestas virgens, pois estas são os melhores reservatórios de carbono, e ainda, passar a usar energias renováveis. 10% do consumo global de energia já estão incluídos aí, com tendência a aumentar.

A queima da madeira e de outras biomassas já perfaz mais da metade das energias renováveis. Governos e organizações internacionais querem continuar impulsionando o consumo de biomassa para, com isso, formar uma nova "bioeconomia". Iniciativas criadas para isso - como a BiofuturePlatform

- pretendem não apenas continuar impulsionando a queima de biomassa ("bioenergia moderna") como também querem produzir material sintético a partir de matéria prima agrária.

Serão necessárias quantidades monstruosas de madeira e plantas para a produção de energia. Satisfazer o excessivo e crescente consumo de energia com matérias-primas renováveis, infelizmente, não é uma solução pró-clima. Isso significa que as florestas da Terra seriam queimadas para que em seu antigo solo sejam cultivadas gigantescas monoculturas. Em resumo:

- Florestas e árvores são reservatórios de carbono no longo prazo - queimá-las causa emissões tão danosas para o clima quanto a queima do carvão;

- As plantações industriais necessitam de enormes áreas de terra - isto ameaça ecossistemas naturais, a biodiversidade, reservas de solo e de água, bem como acarreta graves conflitos sobre a posse da terra, e ainda, condições de trabalho desumanas;

- A bioeconomia absorve também os recursos que seriam necessários para tecnologias mais amigáveis ao meio-ambiente, como a energia solar e eólica.

Por favor, assine a petição de mais de 119 organizações ambientalistas de todo o mundo.

Assine a Petição em:

Espanish: https://www.salvalaselva.org/peticion/1152

English https://www.rainforest-rescue.org/petitions/1152

French https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1152

German https://www.regenwald.org/petitionen/1152

Indonesian https://www.hutanhujan.org/petisi/1152

Italian https://www.salviamolaforesta.org/petizione/1152

Portuguese https://www.salveaselva.org/acoes/1152

...

Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Biomass#/media/File:Faz_S_Sofia_canavial_090607_REFON.JPG