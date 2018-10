Banco Mundial confirma crescimento econômico da Bolívia

La Paz, 8 Out (Prensa Latina) O presidente da Bolívia, Evo Morales, assinalou hoje que o Banco Mundial confirma um crescimento econômico da nação de 4,5 por cento, o qual a manteria por quinto ano consecutivo como líder da América do Sul.

Morales referiu-se a esta cifra durante sua intervenção na entrega da escola Alfredo Ovando Candia de Cobija, município do departamento de Pando.

Realçou que os lucros atingidos têm sido produto da nacionalização dos recursos naturais, a recuperação das empresas estratégicas e a fase atual de industrialização, o qual tem permitido uma libertação econômica do país.

A respeito do novo centro educativo, entregue na celebração do aniversário 116 da Batalha da Bahia, foi construído com um investimento de mais de nove milhões de bolivianos (um milhão 302 mil 130 dólares), recursos provenientes do programa social Bolívia muda, Evo cumpre.

A infraestrutura, que beneficiará uns 400 estudantes, conta com oficinas, biblioteca, sala de computação, comedor e um campo polifuncional com graderías, entre outros espaços.

Por sua vez, o governador de Pando, Luis Adolfo Flores, agradeceu o apoio do governo nacional por melhorar as condições do sistema educativo e outras obras em benefício dos habitantes do departamento.

Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Evo_Morales#/media/File:MAS_XVI_Anniversary_Celebration.jpg