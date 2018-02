Visite Amparo e ganhe multas de trânsito

O turista que segue direto para as estâncias hidrominerais de Serra Negra e Águas de Lindóia, sem parar na vizinha Amparo, na região de Campinas, no Estado de São Paulo, tem mais um motivo para não entrar nesta cidade: a ampla possibilidade de ser contemplado com multas de trânsito. É que a prefeitura local, aparentemente com o objetivo de aumentar a arrecadação, instalou em cruzamentos e avenidas radares para flagrar motoristas que avançam o sinal vermelho. É de se ressaltar que Amparo é uma pequena cidade de 70 mil habitantes, com um trânsito disciplinado e bastante moderado, se comparado ao de cidades grandes e médias.

Ao contrário de municípios mais adiantados que dispõem de dispositivos que alertam com gradação (círculos vermelhos) para a iminência do fechamento do semáforo, em Amparo, se o motorista for surpreendido com a mudança repentina do sinal verde para o vermelho já a meio caminho da travessia, fatalmente, será punido com uma multa.

É de se lembrar que, em 2001, a prefeitura do município vizinho de Morungaba instalou um sistema de radar semelhante na zona urbana da rodovia Constâncio Cintra (SP-360) que leva às estâncias hidrominerais de Serra Negra e Águas de Lindóia, mas teve de devolver o que arrecadou aos motoristas que recorreram ao Conselho Estadual de Trânsito (Cetran). Pouco tempo depois, o bom senso prevaleceu e o sistema de radar naquela cidade está suspenso até hoje. Por isso, espera-se que o Cetran aja mais uma vez em favor da população, impedindo que outros motoristas venham a ser punidos com multas escorchantes.

Este motorista, por exemplo, foi multado num domingo (17/12/2017), às 21h36, no cruzamento entre as ruas Comendador Guimarães e Ferrucio Guarizzo, num horário em que o centro de Amparo está, praticamente, às moscas. Está claro que a intenção é apenas a de arrecadar.

Cordialmente,

Adelto Gonçalves, jornalista (Registro no MTb nº 10.554-SP)

Amparo-SP