Nestlé e a privatização da água: um conto de muitas cidades.

Em 14 de novembro, o grupo canadense Wellington Water Watchers organizou a conferência "Todos os Olhos na Nestlé" na cidade de Guelph, Ontário, reunindo movimentos de povos e cidadãos indígenas que combatem as tomadas de água da Nestlé no Canadá, EUA, França e Brasil.

Após esse evento público, os representantes das organizações envolvidas se reuniram para um workshop para troca de informações e discussão de possíveis estratégias comuns de resistência a essa empresa gigante de captação de água. Das experiências e histórias compartilhadas por grupos tão diferentes quanto o Collectif Eau 88 - da cidade de Vittel, França - Save Our Water - de Elora, Canadá - ou os cidadãos do Michigan para a Conservação de Água - dos EUA - ficou claro que é um padrão comum em todos esses lugares onde a Nestlé leva água para suas instalações de engarrafamento, ao contrário da alegação dessas empresas de que qualquer problema é sempre apenas uma questão local. Esse padrão comum mostra, por exemplo, que a quantidade de água retirada - pela qual a Nestlé paga quase nada - geralmente faz com que os níveis de água subterrânea afundem, afeta os ecossistemas e coloca em risco o suprimento de água dos cidadãos locais. Em Vittel, por exemplo, a Nestlé e a comunidade captam água do mesmo aqüífero e as instituições estatais francesas reconhecem que essa situação põe em risco o aqüífero, uma vez que as tomadas de água foram mais rápidas que o reabastecimento natural. A solução proposta pelas autoridades francesas? Construir um oleoduto de cerca de 14 km para trazer água de outro lugar para os habitantes de Vittel, para que a Nestlé possa continuar sem perturbar seus negócios bombeando as águas subterrâneas de Vittel !!!

Graças à resistência do Collectif Eau 88, o projeto do gasoduto foi derrotado politicamente e outra solução foi encontrada para proteger o aqüífero. Mas, se não fosse o movimento desses cidadãos, o projeto de oleoduto teria sido construído com dinheiro dos contribuintes. No Condado de Wellington, a Nestlé Waters Canada tem permissão para extrair 4,7 milhões de litros de água por dia nos poços de Hillsburgh e Aberfoyle e, de acordo com Mike Balkwill da Wellington Water Watchers, "a empresa solicitou a renovação dessas licenças, enquanto extrai água sem o consentimento das Seis Nações, em cujo território opera, e apesar da oposição pública de várias organizações indígenas. "E, novamente, graças à resistência das Seis Nações e de outros movimentos de cidadãos, a moratória da água permite que terminará em seguida. O primeiro de janeiro foi estendido recentemente pelas autoridades a outubro de 2020.

A situação é a mesma na Flórida, onde, embora a autoridade local da água considere que o sistema de água está se recuperando da superexploração, a Nestlé ainda quer bombear a água de Ginnie Springs. O padrão comum emergente desses e de outros casos - no Estado de Michigan ou na pequena cidade de São Lourenço, no Brasil - também mostra que são sempre grupos locais que defendem a água, não as autoridades ambientais ou de água do Estado. Pelo contrário, outro padrão que se repete na maioria dos casos, os governos muitas vezes apoiam a corporação contra os cidadãos.

Pior ainda, em muitos lugares a Nestlé "se funde" com as autoridades locais, como no Maine, onde um gerente da Nestlé fazia parte do conselho da agência de proteção ambiental do Estado ou em Vittel, onde um vice-prefeito foi processado por um conflito de interesses referente ao projeto de dutos: a vice, conselheira departamental Claudie Pruvost, era casada com um executivo da Nestlé de Vittel, presidente de uma associação que havia sido escolhida para levar o Projeto de Desenvolvimento e Gerenciamento de Água à Comissão Local de Água, presidida por Sra. Pruvost. O julgamento foi adiado porque o caso teve que ser transferido do tribunal na cidade de Epinal - o mais próximo de Vittel - para a cidade de Nancy porque o vice-presidente do tribunal em Epinal também era casado com o diretor da Nestlé Waters em Vittel!

A Nestlé sempre tenta estabelecer alianças ou parcerias com os governos para se proteger e suas operações de engarrafamento, especialmente em seu país natal, a Suíça, onde sua imagem deve ser protegida com mais cuidado. Recentemente, Christian Frutiger, ex-chefe de assuntos públicos da Nestlé, foi nomeado vice-diretor da Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação - SDC, a agência governamental suíça responsável pelos programas de Ajuda ao Desenvolvimento - onde será responsável pelo programa Global WATER da SDC!

Os danos ecológicos causados ​​pelas tomadas de água e instalações de engarrafamento da Nestlé também não são limitados localmente. As garrafas de água PET são uma das principais fontes de resíduos de plástico no mundo. Um único exemplo é suficiente para dar uma idéia da contribuição da Nestlé para esse problema: de acordo com Wellington Water Watchers, se o governo aprovar as permissões da Nestlé para tirar água de engarrafamento comercial no Condado de Wellington, a empresa produzirá mais de 3 bilhões de 500 ml. de garrafas de plástico por ano - dispostas de ponta a ponta, esse número circularia a Terra 16 vezes! E essa quantidade de plástico vem apenas de dois locais no Condado de Wellington! A Nestlé possui dezenas dessas instalações de engarrafamento em todo o mundo, usando grandes quantidades de combustíveis fósseis para produzir mais bilhões de garrafas plásticas. Se somarmos a isso todo o combustível consumido para transportar todas essas garrafas - principalmente de caminhão -, também podemos ver o impacto significativo da Nestlé nas mudanças climáticas.

Tais padrões são intrínsecos às operações de engarrafamento da Nestlé em todo o mundo e ao poder econômico e político dessa gigante empresa multinacional. Países como o Canadá, os EUA ou a França estão entre as sociedades democráticas mais ricas e tradicionais do nosso planeta e ainda assim seus cidadãos precisam lutar muito e por muito tempo apenas para alcançar algum nível mínimo de proteção das águas subterrâneas e superficiais, ecossistemas e pelo seu acesso à água no futuro - coisas que em uma democracia tomaríamos como garantidas como uma obrigação do Estado. Mas se a Nestlé conseguir ter governos do seu lado e contra os cidadãos, mesmo em democracias tradicionais como os EUA, o Canadá e a França, o que acontecerá com as comunidades que enfrentam a água da Nestlé pegando em sociedades muito menos democráticas e muito mais vulneráveis ​​na África, América Latina ou Ásia?

Em nosso tempo, as corporações multinacionais se tornaram a principal fonte de poder econômico e político, conforme explicado por Paul A. Baran e Paul M. Sweezy em seu trabalho clássico "Monopoly Capital":

"Os votos são a fonte nominal de poder político e o dinheiro é a fonte real: o sistema, em outras palavras, é democrático na forma e plutocrático no conteúdo. (...) Basta dizer que todas as atividades e funções políticas que podem ser ditas constituir as características essenciais do sistema - doutrinar e propagar o público votante, organizar e manter partidos políticos, realizar campanhas eleitorais - só pode ser realizado por meio de dinheiro, muito dinheiro. E como no capitalismo monopolista as grandes corporações são a fonte de muito dinheiro, elas também são a principal fonte de poder político."

De fato, algumas empresas transnacionais têm lucros maiores que o PNB da grande maioria dos países do mundo. Um exemplo pode dar uma visão melhor do poder econômico dessas empresas em comparação com outras instituições internacionais: em 2017, a Nestlé gastou 7,2 bilhões de dólares em esforços de publicidade global. O orçamento proposto pela Organização Mundial da Saúde para 2016-2017 foi de US$ 4.384,9 milhões. É importante entender também que a corporação transnacional moderna também é a sucessora "natural" das antigas potências coloniais, com a diferença de que, enquanto as antigas potências coloniais se concentraram na exploração do sul global, seus herdeiros contemporâneos são capazes de explorar o mundo global. NORTE também, quando os recursos de que precisam estão localizados lá, como Paul Sweezy explicou nesta citação de "Capitalismo moderno e outros ensaios":

"(...) não há razão para supor que uma corporação isentaria de bom grado os mercados estrangeiros e as fontes de suprimento do seu horizonte de planejamento apenas porque eles estão fora de um conjunto particular de fronteiras nacionais."

De fato, as comunidades do Canadá, da França e dos EUA que tentam proteger seus recursos hídricos da Nestlé estão travando as mesmas batalhas que as comunidades do sul global sempre tiveram que travar para proteger seus próprios recursos da captura colonial. As antigas potências coloniais usavam oligarquias locais submissas às suas políticas e visões econômicas como governantes em suas colônias, que se tornaram o "modelo de governança" na maior parte do sul do mundo. Sob o neoliberalismo, esse modelo foi exportado para o norte global, onde as empresas transnacionais estão gradualmente assumindo o espaço democrático e o poder político, transformando muitos lugares no norte em imagens espelhadas de comunidades colonizadas no sul global. Sob esse novo poder colonial, os governos do sul e do norte tornam-se servidores do setor corporativo, assegurando que, apesar dos danos ambientais e sociais, as empresas tenham acesso aos recursos de que precisam.

Mas esse fato cria uma nova e importante abertura para comunicação, solidariedade, entendimento e ação comum entre os grupos de cidadãos que lutam contra a privatização da água no norte global e no sul global. A luta, sul ou norte, é a mesma: manter a água em mãos públicas sob controle democrático. E lutar pela água é também lutar pelas nossas democracias ameaçadas sob a ameaça autoritária de controle corporativo, sul ou norte. Pode surgir uma nova aliança entre o sul e o norte, que será um movimento poderoso que desafia o setor corporativo e seus servidores. As empresas, é claro, reagirão e a Nestlé, novamente, já tem uma longa e bem-sucedida história de combate à sociedade civil.

Na década de 1970, foi lançado um boicote internacional contra a Nestlé, devido às suas práticas de promover a alimentação com garrafas e desencorajar a amamentação, causando doenças e morte de bebês nos países mais pobres do sul. Esta campanha, conhecida na época como "A Nestlé mata bebês", teve um impacto sem precedentes na empresa, prejudicando muito sua imagem. Para combater esta campanha, a Nestlé contratou Raphael Pagan, um oficial de inteligência do Exército do Departamento de Defesa dos EUA. Pagan aconselhou os presidentes norte-americanos Nixon, Reagan e Bush sobre as políticas do terceiro mundo - o que significa como combater os movimentos de libertação do terceiro mundo. De fato, Nixon foi o presidente dos EUA que deu apoio ao golpe de Estado do general Pinochet contra o presidente eleito Salvador Allende, no Chile, jogando este país em uma ditadura militar assassina que durou anos. Pagan recebeu um Prêmio de Realização de Vida do Presidente Reagan - o Presidente dos EUA travando uma guerra contra o Governo Sandinista da Nicarágua, matando e aterrorizando milhares de pessoas na América Central. Raphael Pagan foi muito eficaz em combater o boicote internacional contra a Nestlé, principalmente ao elaborar uma estratégia para dividir os grupos da sociedade civil que organizam a campanha. Essa parceria com a inteligência militar para combater as organizações da sociedade civil foi tão bem-sucedida que a Nestlé se aprofundou nessa colaboração.

Em 2002, a Nestlé contratou John Hedley, um ex-agente do MI6 - inteligência militar britânica - como chefe de segurança. Entre outras coisas, Hedley foi responsável pela organização de uma operação para espionar grupos da sociedade civil críticos para a Nestlé na Suíça, principalmente o grupo ATTAC. Quando essa operação foi revelada por um jornalista investigativo suíço que a denunciou na TV suíça, a Nestlé teve que enfrentar um caso judicial e foi condenada pela justiça suíça por isso. A Nestlé também desenvolveu o que é conhecido como "Sala de Guerra", um centro de comunicação de alta tecnologia que rastreia em tempo real qualquer menção à Nestlé nas mídias sociais, para que a empresa possa reagir rapidamente a quaisquer "ameaças" colocadas pelas pessoas. Em 2011, a Nestlé organizou sua conferência anual "Criando valores compartilhados" em Washington em parceria com o "Conselho Atlântico" - uma organização sediada nos EUA que reúne grandes empresas, políticos e militares. O Conselho do Atlântico - daí seu nome - é membro da OTAN - a Organização do Tratado do Atlântico Norte (mais sobre isso aqui).

A discussão do painel principal deste evento foi com o CEO da Nestlé, Peter Brabeck, e o Presidente e CEO do Conselho Atlântico, Frederick Kempe, com o título:

"Criando valor compartilhado na América Latina: oportunidades, obstáculos e direções futuras em nutrição, água, desenvolvimento rural"

Acho que o que o painel chamou de 'obstáculos' foi - e ainda é - movimentos da sociedade civil que tentam manter seus recursos naturais - incluindo a água - em mãos públicas. Quando desafiados com esse tipo de resistência da sociedade, empresas como a Nestlé podem achar muito útil ter a OTAN ao seu lado para ajudar a convencer os governos rebeldes a doar seus recursos naturais para o lucro do setor corporativo - não para o desenvolvimento do país.

A Nestlé também tem um programa especial para contratar militares e ex-militares dos EUA, veja isso e isso.

Talvez apenas para manter laços estreitos com as forças armadas dos EUA, já que, até onde eu sei, não existe um programa especial da Nestlé para contratar ex-militares suíços ou ex-franceses, apenas os norte-americanos...

Esses exemplos são suficientes para mostrar que a Nestlé tem uma posição de liderança na imposição de controle corporativo sobre instituições democráticas para ter acesso a recursos naturais como a água. Os exemplos também mostram que a Nestlé está muito à frente no desenvolvimento de estratégias e parcerias para combater a resistência da sociedade civil.

Somente unidos, norte e sul, podemos ter esperança de proteger nossas águas das capturas corporativas e nossas democracias do controle corporativo. Não há outro caminho.



Autor: Franklin Frederick

Traduzido para publicação em dinamicaglobal.wordpress.com

Fonte: Global Research.ca