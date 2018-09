Geólogos reconhecem talento dos técnicos da Petrobrás





O 49º Congresso de Geologia recomenda uso do pré-sal em benefício do Brasil e dos brasileiros



Com a participação de mais de 3 mil geólogos, geocientistas, estudantes e do público em geral, encerrou-se, no Rio de Janeiro, em 24 de agosto, o 49º Congresso Brasileiro de Geologia.



Ao final do evento os participantes divulgaram a CARTA DO RIO DE JANEIRO, com considerações, conclusões, recomendações e propostas que serão encaminhadas aos candidatos à Presidência da República.



No tocante à POLÍTICA DE PETRÓLEO & GÁS, os geólogos brasileiros:



1 - Reconhecem e reverenciam o talento dos profissionais da Petrobrás e os investimentos da estatal que levaram à descoberta do pré-sal e ao desenvolvimento da tecnologia de exploração em águas profundas e ultra-profundas, que viabilizaram sua transformação em riqueza;



2 - Registram que os diversos países detentores das maiores reservas de óleo e gás, à exceção da Noruega, não conseguiram garantir a melhoria de qualidade de vida de sua população e que o Brasil não deve e não pode repetir esses equívocos;



3 - Recomendam que seja melhor discutido o conceito de aceleramento do aproveitamento das reservas do pré-sal, enquanto ainda valiosas, versus o conceito de que essas reservas devem ser preservadas para atender à contínua demanda por hidrocarbonetos, qua ainda permanecerá por muitas décadas na matriz energética mundial.



4 - Defendem que as reservas do pré-sal devem, prioritariamente, atender às necessidades de redução das desigualdades sociais em nosso país, como forte instrumento de desenvolvimento

Extraído do Boletim AEPET - Associação dos Engenheiros da Petrobras

Agência Assaz Atroz (PressAA)

Se as reservas do pré-sal, com cerca de 80 bilhões de barris de petróleo, valem alguns trilhões de reais, as tecnologias desenvolvidas pela Petrobras, para a descoberta e extração de óleo e gás, valem muitos outros bilhões. Porém tudo isso está sendo entregue de mão beijada a quem já pagou por fora, está dando garantia ao golpe de Estado que se abateu sobre o Brasil e massacra o trabalhador brasileiro.

