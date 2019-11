Aeroporto do Montijo – Verdes Profundamente Preocupados com Posição da APA



O Partido Ecologista “Os Verdes” manifesta uma profunda preocupação em relação à decisão da APA (Agência Portuguesa do Ambiente) de viabilizar, o projeto para a construção do terminal aeroportuário na BA6 – Montijo, embora já esperada pela inaceitável pressão exercida pelo Governo junto de diferentes organismos.



As medidas mitigadoras propostas pela APA ao nível do ruído, avifauna e mobilidade são incompreensíveis.



As populações da Moita e Barreiro irão ficar confinadas às paredes das suas habitações sem poderem abrir portas ou janelas para não serem afectadas pelo ruído.



As perturbações na avifauna, nos habitats e em todo o ecossistema da Reserva Natural do Estuário do Tejo não são mitigáveis. Relembramos que as áreas propostas para a mitigação já fazem parte do plano de ordenamento e gestão da reserva natural.



Ao nível da mobilidade a proposta da compra de dois navios é “atirar areia” para os olhos dos portugueses. As necessidades da Área Metropolitana, em termos de mobilidade não se coadunam com a compra de apenas dois navios, se hoje as necessidades são enormes, após a implementação do aeroporto estas aumentarão substancialmente e isso não está acautelado.



Este Projeto sendo executado vai causar danos irreversíveis que não têm mitigação possível.



Para “Os Verdes” o Governo do PS, mais uma vez, decidiu aliar-se a uma multinacional em vez de defender os Portugueses e as suas riquezas naturais. O interesse público exigiria que os critérios ambientais e de segurança das pessoas e do território estivessem em primeiro lugar!

http://www.osverdes.pt/pages/posts/aeroporto-do-montijo-96-verdes-profundamente-preocupados-com-posicao-da-apa-10424.php

Por Koshelyev - Obra do próprio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5822403