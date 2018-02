Escracho nas lojas Havan revida afronta de proprietário contra L

Escracho nas lojas Havan revida afronta de proprietário contra Lula com boicote

E: Clone da Estátua da Liberdade é marca registrada da rede (Créditos: Divulgação). D: Uma das faixas improvisadas para o protesto de quinta-feira (Reprodução: Jornalistas Livres)

Sonegador de impostos solta fogos contra Lula

Moralista sem moral é aspirante a vice de Bolsonaro

Via Jornalistas Livres:

No dia seguinte à condenação de Lula, o empresário Luciano Hang, dono da rede nacional de lojas de departamento Havan, que já foi condenado pela Justiça Federal por sonegação e lavagem de dinheiro, divulgou nas redes sociais um vídeo comemorando a decisão com um foguetório. Apoiadores de Lula não deixaram a hipocrisia barato. No início da noite de ontem (26/1), realizaram um protesto em frente a uma das lojas da Havan em Florianópolis (...) Tudo não passaria de um escracho pacífico e bem humorado de 20 cidadãos indignados, com dois cachorros e uma faixa remendada, se a Polícia Militar de Santa Catarina, chamada pela direção da Havan, não tivesse intimidado os manifestantes, ameaçando-os de prendê-los algemados. (...) O conflito deu origem a outros manifestos em frente às lojas de Itajaí e Criciúma, onde manifestantes promoveram quebra do cartão Havan e boicote à rede.

(...) os manifestantes sustentaram uma faixa voltada para o lado da via expressa, "meio esfarrapada", segundo eles mesmos, com os dizeres: "Havan não paga impostos. Sonegar impostos é crime. Moralista sem moral!". Vários carros passavam e buzinavam em apoio ao ato.

(...) Convidado por Bolsonaro, no dia 5 de janeiro, a ser vice na sua chapa a presidente da República, Luciano Hang tem aparecido com frequência em colunas políticas sociais na mídia local e nacional atacando fortemente as esquerdas brasileiras (...) Já manifestou publicamente sua intenção de se candidatar, ora como governador de Santa Catarina, ora como senador, ora como vice de Bolsonaro, sem até agora declarar sua decisão.

Em sentença da Vara Federal Criminal de Florianópolis, no ano de 2008, a Justiça Federal condenou o empresário Luciano Hang, a 13 anos, nove meses e 12 dias de reclusão, além do pagamento de uma multa de R$ 1,245 milhão por crimes contra o sistema financeiro nacional, como falsificação e lavagem de dinheiro. (...) O empresário apelou em liberdade ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, o mesmo que condenou Lula e, num desdobramento obscuro, a pena acabou prescrevendo.

(...) No segundo semestre de 2017, Luciano Hang já havia assumido seus princípios políticos ditatoriais: gravou vídeo de apoio ao general do Exército Antônio Hamilton Mourão pelas declarações em defesa de uma intervenção das Forças Armadas, valendo-se do jargão "Ordem e Progresso" sustentado pelo Golpe Militar de 64. (...)

Fonte