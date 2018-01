Cidade de Minas quer voltar a ser a Capital Mineira do Ecoturismo

Conceição do Mato Dentro Garante a acessibilidade dos turistas aos seus principais atrativos naturais

A cidade turística e histórica de Minas Gerais, a 170km de Belo Horizonte, ficou conhecida nos anos 2000 como a capital mineira do ecoturismo e agora dá um grande salto para recuperar esse título

O verão começou com a reabertura dos acessos às cachoeiras mais bonitas de Conceição do Mato Dentro: a do Tabuleiro e Rabo de Cavalo. Tudo foi feito pensando na acessibilidade aos seus atrativos, para que todos os visitantes possam conferir bem de pertinho as belezas da cidade, inclusive a mais alta cachoeira de Minas Gerais e a terceira mais alta do Brasil: a Cachoeira do Tabuleiro.

As trilhas, que ficam dentro do Parque Natural Municipal do Tabuleiro, eram caminhos naturais e agora estão devidamente estruturadas, com a construção de escadas, pequenas pontes entre os vãos, corrimãos, deks para descanso e mirante, dando segurança e conforto para visitantes de todas as idades. Todo o projeto foi feito dentro das normas ambientais, objetivando o menor impacto no meio ambiente e na paisagem. O projeto da construção das trilhas é fruto da parceria entre a Prefeitura Municipal e a Anglo American, que promoveu essa adequação da infraestrutura das trilhas dentro de um conceito mais moderno de sinalização e segurança.

A reabertura do Parque Natural Municipal do Tabuleiro e das trilhas aconteceu em uma quarta-feira, dia 20 de dezembro, em solenidade realizada pela Prefeitura de Conceição do Mato Dentro e a Anglo American, contando com a presença e participação de moradores da região, turistas, ambientalistas e convidados, que juntos inauguraram as trilhas de acesso ao poço da cachoeira do Tabuleiro e à cachoeira Rabo de Cavalo, recuperadas e adaptadas para fazerem um turismo seguro e sustentável.

A cerimônia de inauguração dos dois acessos aconteceu às 14h, na sede do Parque Natural Municipal do Tabuleiro, que fica a 19 quilômetros do centro de Conceição do Mato Dentro.

Capital mineira do Ecoturismo

A atividade turística é um segmento importante na economia de Conceição do Mato Dentro e região, que, graças às suas muitas cachoeiras e formações rochosas, tem vocação natural para o ecoturismo e o turismo de aventuras. Com a recuperação das trilhas, a ideia é tornar ainda mais atrativa a visita a esses monumentos naturais tão conhecidos na cidade.

A cachoeira do Tabuleiro é o mais conhecido cartão-postal da região de Conceição do Mato Dentro. Trata-se da mais alta cachoeira do Estado e a terceira do Brasil, com 273 metros de queda d'água livre, altura equivalente a um edifício de 91 andares. A força da água abriu um poço com cerca de 20 metros de profundidade, em meio a uma área de visual arrebatador, caracterizado pela beleza da queda d'água, o verde da vegetação abundante e pelas instigantes e desafiadoras formações rochosas do entorno.

O Parque estava com acesso fechado desde maio de 2017, quando a Prefeitura decidiu interditá-lo para obras de readequação das trilhas, executadas juntamente com a Anglo American, que cuidaram na implantação de corrimãos, pontes, escadarias e placas sinalizadoras, além de refazer toda a drenagem do terreno, já que a temporada de chuvas começou.

De acordo com o prefeito de Conceição do Mato Dentro José Fernando Aparecido de Oliveira "essa inauguração é um marco para o Turismo em Conceição, que passa a ter agora segurança, conforto sem perder seu encantamento natural, sua beleza singular, garantindo a todos o acesso, tudo isso dentro de um desenvolvimento do turismo sustentável no município".

Segundo o analista de Meio Ambiente da Anglo American, Josimar Gomes, "as trilhas já estão prontas para receber os visitantes, nessas férias, com uma estrutura bem definida, bem sinalizada, garantido a todos poder ver e desfrutar das belezas naturais de Conceição, que são de uma exuberância única" explica.

A parceria da Prefeitura com a Anglo também incluiu a nova sinalização da Estrada do Charco, uma via de acesso que liga as cachoeiras Rabo de Cavalo e Tabuleiro. Com as novas placas, o caminho poderá ser melhor utilizado pelos turistas, tanto para percursos a pé ou de bicicleta. Está sendo finalizada, também, a sinalização da "Estrada Ecológica", ao longo da MG-010, com placas indicativas dos atrativos naturais e culturais da região. Para o próximo ano, um dos principais projetos da Prefeitura em parceria com a mineradora para o turismo da região é a construção de uma rampa de voo livre dentro do Parque.