Como os bilionários se tornam bilionários. Consequências das desigualdades

28 de fevereiro de 2019

A América tem as maiores desigualdades, a maior taxa de mortalidade, a maioria dos impostos regressivos e os maiores subsídios públicos para banqueiros e bilionários de qualquer país capitalista desenvolvido.

Publicado pela primeira vez pela Global Research em 5 de outubro de 2017

Neste ensaio, discutiremos as raízes socioeconômicas das desigualdades e a relação entre a concentração da riqueza e a mobilidade descendente das classes trabalhadoras e assalariadas.

Como os bilionários se tornam bilionários

Ao contrário da propaganda promovida pela imprensa de negócios, entre 67% e 72% das corporações tinham zero obrigações tributárias após créditos e isenções ... enquanto seus trabalhadores e empregados pagavam entre 25% a 30% em impostos. A taxa para a minoria de corporações, que pagou qualquer imposto, foi de 14%.

De acordo com a Receita Federal dos EUA, a evasão fiscal bilionária equivale a US$ 458 bilhões em receitas públicas perdidas a cada ano - quase um trilhão de dólares a cada dois anos por essa estimativa conservadora.

As maiores corporações americanas abrigaram mais de US$ 2,5 trilhões de dólares em paraísos fiscais no exterior, onde não pagaram impostos ou taxas de imposto de um único dígito.

Enquanto isso, corporações americanas em crise receberam mais de US$ 14,4 trilhões em dinheiro de ajuda pública, divididos entre o Tesouro dos EUA e o Federal Reserve, principalmente de contribuintes americanos, que são esmagadoramente trabalhadores, empregados e aposentados.

Os banqueiros recebedores investiram seus fundos de resgate americanos sem juros ou com juros baixos e ganharam bilhões em lucros, a maioria resultante de execuções hipotecárias de famílias da classe trabalhadora.

Através de decisões legais favoráveis ​​e execuções ilegais, os banqueiros despejaram 9,3 milhões de famílias. Mais de 20 milhões de pessoas perderam suas propriedades, muitas vezes devido a dívidas ilegais ou fraudulentas.

Um pequeno número de trapaceiros financeiros, incluindo executivos dos principais bancos de Wall Street(Goldman Sachs, J. P. Morgan, etc.), pagou multas - mas ninguém foi preso por causa da gigantesca fraude que levou milhões de americanos à miséria.

Há outros banqueiros trapaceiros, como o atual secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, que se enriqueceram ao excluir ilegalmente milhares de proprietários de casas na Califórnia. Alguns foram julgados; todos foram exonerados, graças à influência dos líderes políticos democratas durante os anos de Obama.

O Vale do Silício e seus bilionários inovadores descobriram uma maneira inovadora de evitar impostos usando paraísos fiscais no exterior e baixas fiscais domésticas. Eles aumentam sua riqueza e seus lucros corporativos pagando salários de nível de pobreza aos trabalhadores e trabalhadores locais. Os executivos do Vale do Silício "ganham" mil vezes mais do que seus trabalhadores de produção.

As desigualdades de classe são reforçadas por divisões étnicas. Multi-milionários brancos, chineses e indianos exploram trabalhadores afro-americanos, latino-americanos, vietnamitas e filipinos.

Bilionários nos conglomerados comerciais, como o Walmart, exploram trabalhadores pagando salários de pobreza e fornecendo poucos benefícios, se é que existem. O Walmart obtém US$ 16 bilhões por ano em lucros pagando a seus funcionários entre US$ 10 e US$ 13 por hora e contando com assistência estadual e federal para prestar serviços às famílias de seus trabalhadores empobrecidos por meio de Medicaid e cupons de alimentação. O plutocrata amazônico Jeff Bezos explora os trabalhadores ao pagar US$ 12,50 por hora, enquanto acumula mais de US$ 80 bilhões em lucros. O CEO da UPS, David Albany, fatura US$ 11 milhões por ano explorando trabalhadores a US$ 11 por hora. Fred Smith, CEO da Federal Express, recebe US$ 16 milhões e paga US$ 11 por hora aos trabalhadores.

A desigualdade não é um resultado de "tecnologia" e "educação" - eufemismos contemporâneos para o culto da superioridade da classe dominante - como liberais e economistas conservadores e jornalistas gostam de afirmar. As desigualdades resultam de baixos salários, baseados em grandes lucros, fraudes financeiras, doações públicas multibilionárias e evasão fiscal multibilionária. A classe dominante dominou a "tecnologia" de exploração do estado, através de sua pilhagem do tesouro e da classe trabalhadora. A exploração capitalista de trabalhadores com baixos salários de produção fornece bilhões adicionais para que as fundações familiares bilionárias "filantrópicas" refinem sua imagem pública - usando outro artifício de evasão fiscal - "doações" auto-glorificantes.

Os trabalhadores pagam impostos desproporcionais para educação, saúde, serviços sociais e públicos e subsídios para bilionários.

Bilionários da indústria de armas e conglomerados de segurança / mercenários recebem mais de US $ 700 bilhões do orçamento federal, enquanto mais de 100 milhões de trabalhadores norte-americanos carecem de cuidados de saúde adequados e seus filhos são alojados em escolas em deterioração.

Trabalhadores e chefes: taxas de mortalidade

Bilionários e multimilionários e suas famílias desfrutam de vidas mais longas e saudáveis ​​do que seus trabalhadores. Eles não precisam de apólices de seguro de saúde ou hospitais públicos. O CEO vive em média dez anos a mais que um trabalhador e desfruta de mais vinte anos de vida saudável e sem dor.

Clínicas privadas e exclusivas e os melhores cuidados médicos incluem o tratamento mais avançado e medicação segura e comprovada que permite que bilionários e seus familiares tenham uma vida mais longa e saudável. A qualidade de seus cuidados médicos e as qualificações de seus prestadores de serviços médicos apresentam um forte contraste com o apartheid de assistência à saúde que caracteriza o restante dos Estados Unidos.

Os trabalhadores são tratados e maltratados pelo sistema de saúde: eles têm tratamento médico inadequado e muitas vezes incompetente, exames superficiais realizados por assistentes médicos inexperientes e acabam sendo vítimas da generalizada prescrição excessiva de narcóticos altamente viciantes e outros medicamentos. A prescrição excessiva de narcóticos por "provedores" incompetentes contribuiu significativamente para o aumento das mortes prematuras entre os trabalhadores, o aumento dos casos de overdose de opiáceos, a incapacidade devido ao vício e a queda na pobreza e na falta de moradia. Essas práticas irresponsáveis ​​geraram bilhões de dólares adicionais em lucros para a elite das empresas de seguros, que podem cortar suas pensões e responsabilidades de saúde à medida que os feridos, deficientes e viciados abandonam o sistema ou morrem.

A expectativa de vida reduzida para os trabalhadores e seus familiares é celebrada em Wall Street e na imprensa financeira. Mais de 560.000 trabalhadores foram mortos por opiáceos entre 1999-2015, contribuindo para o declínio da esperança de vida dos trabalhadores assalariados e assalariados e reduzindo as responsabilidades com pensões de Wall Street e da Administração da Segurança Social.

As desigualdades são cumulativas, intergeracionais e multissetoriais.

Famílias bilionárias, seus filhos e netos, herdam e investem bilhões. Eles têm acesso privilegiado às escolas e instalações médicas de maior prestígio e, convenientemente, se apaixonam por companheiros igualmente privilegiados e bem relacionados para unir suas fortunas e formar impérios financeiros ainda maiores. Sua riqueza compra uma cobertura de mídia de massa favorável e até bajuladora e os serviços dos advogados e contadores mais influentes para cobrir suas fraudes e evasão fiscal.

Os bilionários contratam inovadores e gerentes de MBA para criar mais maneiras de reduzir os salários, aumentar a produtividade e garantir que as desigualdades aumentem ainda mais. Os bilionários não precisam ser as pessoas mais brilhantes ou inovadoras: tais indivíduos podem simplesmente ser comprados ou importados no "mercado livre" e descartados à vontade.

Bilionários compraram ou formaram joint ventures entre si, criando diretorias interligadas. Bancos, TI, fábricas, armazéns, alimentos e eletrodomésticos, produtos farmacêuticos e hospitais estão ligados diretamente às elites políticas que passam por portas de nomeações rotativas dentro do FMI, Banco Mundial, Tesouro, bancos de Wall Street e firmas de advocacia de prestígio.

Consequências das Desigualdades

Em primeiro lugar, bilionários e seus associados políticos, legais e corporativos dominam os partidos políticos. Designam os líderes e os principais nomeados, garantindo assim que orçamentos e políticas aumentarão seus lucros, corroerão os benefícios sociais para as massas e enfraquecerão o poder político das organizações populares.

Em segundo lugar, o ônus da crise econômica é transferido para os trabalhadores que são demitidos e depois recontratados como mão-de-obra contingente em tempo parcial. Os salvamentos públicos, fornecidos pelo contribuinte, são canalizados para os bilionários sob a doutrina de que os bancos de Wall Street são grandes demais para fracassar e os trabalhadores são fracos demais para defender seus salários, empregos e padrões de vida.

Os bilionários compram as elites políticas, que nomeiam funcionários do Banco Mundial e do FMI encarregados de instituir políticas para congelar ou reduzir salários, reduzir as obrigações corporativas e de saúde pública e aumentar os lucros privatizando empresas públicas e facilitando a mudança corporativa para países com baixos salários e baixos impostos.

Como resultado, os trabalhadores assalariados são menos organizados e menos influentes; eles trabalham por mais tempo e por menos salários, sofrem maior insegurança no local de trabalho e lesões - físicas e mentais - caem em declínio e incapacidade, caem fora do sistema, morrem mais cedo e mais pobres e, no processo, proporcionam lucros inimagináveis ​​para a classe bilionária. Até mesmo seu vício e mortes proporcionam oportunidades de lucro enorme - como atesta a família Sackler, fabricantes de Oxycontin.

Os bilionários e seus acólitos políticos argumentam que uma tributação regressiva mais profunda aumentaria os investimentos e os empregos. Os dados falam o contrário. A maior parte dos lucros repatriados é direcionada para recomprar ações para aumentar os dividendos para os investidores; eles não são investidos na economia produtiva. Impostos mais baixos e maiores lucros para os conglomerados significam mais aquisições e maiores saídas para países de baixos salários. Em termos reais, os impostos já são menos da metade da taxa global e são um fator importante que aumenta a concentração de renda e poder - causa e efeito.

As elites corporativas, os bilionários do complexo global do Vale do Silício-Wall Street, estão relativamente satisfeitos com o fato de que suas ambiciosas desigualdades são garantidas e se expandem sob os presidentes democratas-republicanos - à medida que os "bons tempos" avançam.

Longe da 'elite bilionária', 'os de fora' - capitalistas domésticos - clamam por maiores investimentos públicos em infra-estrutura para expandir a economia doméstica, impostos mais baixos para aumentar os lucros e subsídios estatais para aumentar a formação da força de trabalho enquanto reduzem os fundos para cuidados de saúde e educação pública. Eles são alheios à contradição.

Em outras palavras, a classe capitalista como um todo, globalista e doméstica, persegue as mesmas políticas regressivas, promovendo desigualdades e lutando contra as participações dos lucros.

Cento e cinquenta milhões de contribuintes assalariados e assalariados são excluídos das decisões políticas e sociais que afetam diretamente sua renda, emprego, taxas de tributação e representação política.

Eles entendem, ou pelo menos experimentam, como o sistema de classes funciona. A maioria dos trabalhadores sabe da injustiça dos falsos acordos de "livre comércio" e do regime tributário regressivo, que pesa sobre a maioria dos assalariados.

No entanto, a hostilidade e o desespero dos trabalhadores são dirigidos contra os "imigrantes" e contra os "liberais" que apoiaram a importação de mão-de-obra qualificada e semi-especializada barata sob o disfarce de "liberdade". Essa imagem "politicamente correta" da mão-de-obra importada encobre uma política que serviu para reduzir os salários, os benefícios e os padrões de vida dos trabalhadores americanos, estejam eles na área de tecnologia, construção ou produção. Os conservadores ricos, por outro lado, se opõem à imigração sob o disfarce de "lei e ordem" e para reduzir os gastos sociais - apesar do fato de todos usarem babás, tutores, enfermeiras, médicos e jardineiros importados para atender suas famílias. Seus servos sempre podem ser deportados quando for conveniente.

A questão pró e anti-imigrante evita a causa básica da exploração econômica e da degradação social da classe trabalhadora - os donos bilionários que operam em aliança com a elite política.

Para reverter as práticas tributárias regressivas e a evasão fiscal, o baixo ciclo salarial e as crescentes taxas de mortalidade resultantes de narcóticos e outras causas evitáveis, que beneficiam seguradoras e bilionários farmacêuticos, é preciso forjar alianças de classe ligando trabalhadores, consumidores, aposentados, os estudantes, os deficientes, os proprietários hipotecados, os inquilinos despejados, os devedores, os subempregados e os imigrantes como uma força política unificada.

Mais cedo dito do que feito, mas nunca tentei! Tudo e todos estão em jogo: vida, saúde e felicidade.