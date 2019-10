Bahia, modelo de gestão para o Brasil

Governo do Estado firma a disposição de desenhar uma nova Bahia, dirimindo desigualdades históricas para construir uma sociedade mais justa, plural e de maior inserção na economia

A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem, já dizia o poeta, e vem provando isso com o Modelo Bahia de Gestão - um jeito de governar mantendo as contas em equilíbrio, os salários rigorosamente em dia e um dos mais expressivos programas de investimentos do país. Saúde fiscal conquistada com controle e monitoramento do gasto público e incremento da arrecadação, avançando na evolução tecnológica e no combate à sonegação. Uma estratégia vitoriosa comprovada na economia real de R$ 4,73 bilhões em despesas de custeio, apenas no período 2015-2018.

Uma nova Bahia nasce da gestão transversal e transparente, que se pauta no combate à pobreza, na regionalização da saúde, no acesso à educação e ao emprego, na proteção do cidadão, além da promoção da igualdade racial, respeito à diversidade e autonomia das mulheres. Tudo isso mantendo equilíbrio fiscal, com nível de investimentos e continuidade de obras e serviços estruturantes.

Cuidar de gente tem sido firmar marcos de políticas públicas de reparação e compensação social, elevando a qualidade de vida da população. Mostrar que política social não é saldo do processo de desenvolvimento. É sim o alicerce para o Modelo Bahia de Gestão, que prioriza as pessoas e responde à crise com ações e investimentos.

A Bahia é o segundo estado que mais investe no Brasil, considerando o primeiro São Paulo - o que aponta, em termos relativos, que o governo baiano proporcionalmente destinou mais recursos do que o paulista em obras e ações de infraestrutura, mobilidade urbana, saúde, educação e segurança pública. Mesmo atravessando uma profunda crise econômica e política, a escolha de conduzir um governo democrático e popular, com diretrizes norteadoras como inclusão social e desenvolvimento, faz do Modelo Bahia de Gestão uma referência no país.

O governo que mais cumpriu promessas, segundo o maior portal noticioso do país, realizou a maior obra de mobilidade urbana já implantada na capital baiana. Em plena operação, o metrô mudou o perfil de Salvador e já prevê expansão integrada com todas as linhas urbanas e metropolitanas de ônibus e, em breve, com a nova rodoviária e o VLT monotrilho. Entregue concluído à população em 2018, já existem projetos de expansão do metrô nas duas linhas que formam a malha sobre trilhos.

Foco em infraestrutura e logística para atrair investimentos, o Governo da Bahia cravou espaço como o estado que buscou novas fontes de recursos para consolidar a melhoria da malha rodoviária, com a construção e recuperação de cinco mil quilômetros de estradas, além de pontes e aeroportos regionais. Apostar em grandes projetos com horizonte de longo prazo, como Fiol e Porto Sul, e no futuro novo eixo viário de saída para a capital, o SVO, que inclui a ponte Salvador-Ilha de Itaparica, com viadutos e túneis que beneficiarão cerca de 10 milhões de baianos, em 200 municípios.

Resultados da rota traçada também são comprovados na regionalização da saúde, com sete novos hospitais, oito policlínicas inauguradas e mais de 18 mil cirurgias realizadas de forma itinerante, contemplando os 417 municípios. Um investimento que ultrapassou R$ 20 bilhões em obras, serviços e recursos humanos, diferentemente de outros estados do país, onde o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e a redução de repasses federais têm provocado o fechamento de serviços e unidades.

No desenvolvimento rural, a agricultura familiar vem redesenhando o cenário e se consolidando como área estratégica, com investimentos de mais de R$1,2 bilhão, maior do país. Resultados positivos surgem das ações como oferta de assistência técnica e extensão rural (Ater), acesso à terra e à água para produção, inclusão produtiva, implantação de agroindústrias, acesso ao mercado, inclusão de jovens, mulheres, povos e comunidades tradicionais, distribuição de mudas frutíferas, além da distribuição de palma forrageira.

São apenas alguns entre os muitos caminhos que o Governo da Bahia vem traçando para consolidar sua posição de referência nacional e internacional em governança com participação social e foco em resultados. Destaque ainda para a gestão de contratos de Parcerias Público-Privadas (PPP), onde o Estado mantém hoje oito PPPs, das quais seis em fase de execução, uma em fase de contrato, a do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), e outra com edital recém-lançado, a de operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052. O desafio agora é seguir e projetar o futuro, modernizando cada vez mais o Estado e direcionando as ações para o alcance de um desenvolvimento sustentável e socialmente inclusivo. A Bahia com rumo e prumo.

http://modelobahiadegestao.com.br/bahia-modelo-de-gestao-para-o-brasil/